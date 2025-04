Srbi zbog viših plaća masovno sele u Hrvatsku: Evo koji ih posao najviše privlači

Kako se bliži ljetna turistička sezona, Hrvatska postaje sve privlačnija destinacija za sezonske radnike , posebice iz Srbije . Srpski portal Blic u svom članku piše o tome kako Hrvatska nudi atraktivne poslove u ugostiteljstvu i hotelijerstvu, uz plaće koje znatno nadmašuju regionalne standarde. Dok se naši gradovi i obala pripremaju za najprometniji dio godine, potražnja za konobarima, kuharima, barmenima i recepcionarima raste, a Hrvatska se pozicionira kao poželjno odredište za one koji traže dobar sezonski posao.

Prema portalu Blic, Hrvatska bilježi ogromnu potražnju za sezonskim radnicima, a posebno privlači radnike iz Srbije zbog visokih plaća i dodatnih pogodnosti poput napojnica. Srđan Stojanović iz Udruženja ugostitelja otkriva koliko radnici u Hrvatskoj mogu zaraditi tijekom sezone: „Konobari zarađuju od 1000 do 1500 eura mjesečno, barmeni od 1100 do 1600 eura, recepcionari od 1000 do 1400 eura, dok kuhari mogu računati na plaće između 1800 i 3000 eura. Uz napojnice, konobari često premaše 4000 eura mjesečno“, izjavio je Stojanović.

Stojanović dodatno upozorava da je odljev radnika iz Srbije u Hrvatsku postao alarmantan, jer uvjeti rada i zarade u Hrvatskoj daleko nadmašuju ono što se nudi u njihovoj zemlji. Srpski portal također ističe da je Hrvatska prošle godine izdala impresivan broj radnih dozvola za sezonske radnike. Prema podacima ukupno je izdano 206.000 radnih dozvola, od čega je 28.000 otišlo radnicima iz Srbije. Ovaj podatak svjedoči o ogromnoj potražnji za radnom snagom u hrvatskom turističkom sektoru, ali i o snažnoj povezanosti hrvatskog tržišta rada s radnicima iz susjedne zemlje.

„Zarade u Hrvatskoj su neusporedive, a to je glavni razlog zašto toliko radnika iz Srbije odlazi raditi preko granice“, zaključuje Stojanović u izjavi za Blic. Iako Hrvatska privlači radnike visokim plaćama, Blic napominje da se poslodavci suočavaju s izazovima u pronalaženju dovoljnog broja radnika. Mnogi domaći radnici odlaze u zapadne zemlje tražeći još bolje uvjete, što povećava ovisnost o sezonskim radnicima iz regije. Unatoč tome, Hrvatska uspijeva zadržati status poželjne destinacije zahvaljujući konkurentnim plaćama i prilici za dodatnu zaradu kroz napojnice.