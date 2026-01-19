Naši Portali
VIŠE OZLIJEĐENIH

Pucnjava u Češkoj: Otvorio vatru u gradskoj vijećnici i ubio ženu, policija ga eliminirala

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autor
Robert Jurišić
19.01.2026.
u 11:44

Policija je na društvenoj mreži X izvijestila u intervenciji.

Dvije su osobe stradale u pucnjavi koja se dogodila u Češkoj. Prema prvim informacijama, žena je ubijena u gradskoj vijećnici u mjestu  Chřibská, a najmanje četiri su osobe ozlijeđene. Policija je ubila napadača.

Policija je na društvenoj mreži X izvijestila u intervenciji. Prvo su napisali kako sve raspoložive snage kreću u mjesto Chřibská zbog dojave o pucnjavi u gradskoj vijećnici. Kasnije su objavili kako je počinitelj 'eliminiran' te da su ozlijeđene tri osobe te jedan policajac.

- Zgrada je sigurna! U ovom trenutku možemo potvrditi da su jedna žena i počinitelj preminuli - naveli su u objavi.

Češka pucnjava

