Pucnjava u Češkoj: Otvorio vatru u gradskoj vijećnici i ubio ženu, policija ga eliminirala

Dvije su osobe stradale u pucnjavi koja se dogodila u Češkoj. Prema prvim informacijama, žena je ubijena u gradskoj vijećnici u mjestu Chřibská, a najmanje četiri su osobe ozlijeđene. Policija je ubila napadača.
Policija je na društvenoj mreži X izvijestila u intervenciji. Prvo su napisali kako sve raspoložive snage kreću u mjesto Chřibská zbog dojave o pucnjavi u gradskoj vijećnici. Kasnije su objavili kako je počinitelj 'eliminiran' te da su ozlijeđene tri osobe te jedan policajac.
- Zgrada je sigurna! U ovom trenutku možemo potvrditi da su jedna žena i počinitelj preminuli - naveli su u objavi.
Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřela žena, čtyři lidé jsou zranění. Policie útočníka zneškodnilahttps://t.co/kk5JqPqMj7 pic.twitter.com/DNTTRokDSV— John Spectator (@johnspectator) January 19, 2026