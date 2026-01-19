Rusi planiraju mobilizirati preko 400.000 vojnika ove godine: 'Svi pravci njihovih ofenzivnih akcija ostaju isti'

Vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski upozorio je da Rusija ostaje čvrsto pri svojim dugoročnim ciljevima, zauzimanju cijele Ukrajine, te da će 2026. godine mobilizirati više od 400.000 vojnika i formirati najmanje 11 novih divizija. U intervjuu za LB.ua Sirski je istaknuo da Moskva nije promijenila strateške pravce napada, već samo prilagođava rokove, broj vojnika i količinu oružja. "Svi pravci njihovih ofenzivnih akcija ostaju isti. Mijenja se samo vrijeme, količina oružja i osoblje. Sve ostalo ostaje kako je bilo. Slijede svoje planove", rekao je vrhovni zapovjednik. Sirski je naglasio da će Ukrajina kombinirati stratešku obranu s aktivnim ofenzivama kako bi zadržala operativnu inicijativu. "Razumijemo da se rat ne može dobiti samo obranom. Zato ćemo provoditi ofenzivne operacije i boriti se da zadržimo inicijativu“, izjavio je.

Takav pristup, prema njegovim riječima, prisiljava ruske snage da preusmjeravaju velike količine ljudstva, oružja i streljiva kako bi zaustavile ukrajinske akcije. Sirski je otkrio da Rusija planira u 2026. godini regrutirati oko 409.000 ljudi i formirati najmanje 11 novih divizija, kako bi nadoknadila neostvarene ciljeve iz prethodnih godina. "Naravno da planiraju povećati svoju snagu. Namjeravaju formirati ne manje od 11 divizija i regrutirati oko 409.000 ljudi", rekao je, javlja Kyiv Post.

Sirski procjenjuje da Moskva raspolaže mobilizacijskim potencijalom više od 20 milijuna ljudi, uz obučenu rezervu od oko 4,5 milijuna koji se mogu brzo rasporediti kao pojačanje. Sirskijeve izjave dolaze u trenutku kada Rusija pojačava napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, a Ukrajina se suočava s kroničnim nedostatkom ljudstva i streljiva. Vrhovni zapovjednik šalje jasnu poruku: bez aktivnih ofenziva i pritiska na ruske snage, čak i najjača obrana neće dovesti do pobjede, a Rusija se priprema za još veći udar.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da Rusija pokušava oštetiti ukrajinske nuklearne elektrane i da Kijev ima informacije o tome na kojim objektima Moskva provodi izviđanje. U večernjem obraćanju u nedjelju, Zelenski je rekao da ukrajinska delegacija u potpunosti obavještava SAD o događajima na terenu, uključujući i tekuće ruske napade na ukrajinski energetski sustav. "Da Rusi zaista žele da rat završi, usredotočili bi se na diplomaciju, a ne na raketne napade, nestanke struje i pokušaje da nanesu štetu čak i našim nuklearnim elektranama", rekao je Zelenski.

"Imamo podatke o objektima na kojima je Rusija provodila izviđanje u pripremi za napade. Sve to jasno ukazuje na to da diplomacija nije prioritet za Rusiju", dodao je Zelenski.