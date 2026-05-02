Španjolska i Brazil traže od Izraela puštanje aktivista odvedenih s flotile

Španjolska i Brazil zatražile su u petak od Izraela hitno puštanje na slobodu dvojice svojih državljana, otetih u noći sa srijede na četvrtak u međunarodnim vodama ispred Grčke dok su u sklopu međunarodne flotile plovili prema Pojasu Gaze. „Najoštrije osuđujemo otmicu dvojice svojih državljana u međunarodnim vodama, a koju je provela vlada Izraela“, objavile su u zajedničkom priopćenju. Španjolski državljanin Saif Abu Keshek, rođen u Palestini, i Brazilac Thiago Avila odvedeni su na ispitivanje u Izrael. Izraelska vojska je u suradnji s grčkim vlastima iskrcala na otoku Kreti više od 170 uhićenih aktivista, s 20-ak brodica koje je presrela, ali ne i njih dvojicu.

„Ova ilegalna akcija izraelskih vlasti izvan njihove jurisdikcije predstavlja kršenje međunarodnog prava, na koje se moguće pozvati pred međunarodnim sudovima, i koja može predstavljati kazneno djelo u našim pojedinačnim državnim pravosuđima“, priopćile su Španjolska i Brazil. „Zahtijevamo od izraelske vlade trenutno vraćanje svojih građana uz punu sigurnosnu zaštitu, te omogućavanje neposrednog konzularnog pristupa radi pružanja pomoći i zaštite“, dodale su. Izraelsko veleposlanstvo u Španjolskoj, koje tvrdi da flotila "nije humanitarna akcija" nego "provokacija", izvijestila je da Abu Keshek nije "nevini aktivist" nego "osoba s dokazanim vezama s terorizmom".

Optužila ga je da djeluje u ime Palestinskog narodnog odbora u inozemstvu, organizacije koju Izrael smatra terorističkom jer "sudjeluje u sigurnosnim aktivnostima protiv Izraela“ te je „povezan s Hamasom“. "Informacije o tim terorističkim organizacijama koje slobodno djeluju u Španjolskoj prenesene su španjolskoj vladi tijekom godina, uključujući i konkretne informacije o ovoj osobi", priopćilo je. Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Luis Albares rekao je medijima da je Abu Keshek „nezakonito uhićen“ te da je zatražio njegovo puštanje na slobodu. Među uhićenim aktivistima bilo je oko 30 Španjolaca.

Txarli de la Rubia, aktivist koji je u rujnu sudjelovao u prethodnoj flotili, rekao je španjolskoj javnoj televiziji RTVE da bi Keshek mogao biti pogubljen u Izraelu. "Ako stigne u Izrael, mogu ga pogubiti", izjavio je misleći na nedavnu zakonodavnu reformu u Izraelu prema kojoj sudovi mogu primijeniti smrtnu kaznu na Palestince koji budu osuđeni za smrtonosne napade na Izraelce. La Rubia smatra da Izrael proizvoljno optužuje ljude i "radi što želi".

Abu Keshek je jedan od koordinatora flotile koja je s 58 brodica isplovila iz Barcelone, Marseillea i Sicilije u pokušaju stvaranja trajnog humanitarnog koridora prema Pojasu Gaze. Izrael je 2007. uveo pomorsku blokadu prema tom okupiranom palestinskom teritoriju. Abu Keshek je u mediju Middle East Eye u rujnu 2025. branio strategiju nenasilja s obzirom na informacije da Izrael planira proglasiti njegove aktiviste teroristima, izvijestio je RTVE.

Brazilac Ávila je također jedan od koordinatora flotile Global Sumud. U travnju je bio zadržan u zračnoj luci u Buenos Airesu nakon što mu je zabranjen ulazak u Argentinu, gdje je namjeravao predstaviti lokalnu delegaciju flotile. Oko 30 preostalih brodica u četvrtak popodne je nastavilo ploviti s namjerom da dođu do Pojasa Gaze, a među njima je i "Shireen", s desetoročlanom posadom i hrvatskom kapetanicom Moranom Miljanović. Na putu su im se planirale pridružiti brodice iz Grčke i Turske.