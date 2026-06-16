Je li propust bio na katamaranu ili na jedrilici? Kapetan: 'Sudar je bio neminovan'

Četiri osobe izgubile su život, a još četiri su spašene iz mora nakon teške pomorske nesreće u kojoj su se između Šolte i Brača sudarili jedrilica i katamaran. Nesreća je otvorila niz pitanja, među ostalim i ono o sve većim gužvama u splitskom akvatoriju. O toj je temi za Novu TV govorio Sanjin Dumanić iz Udruge pomorskih kapetana Split, bivši kapetan koji je gotovo cijeli život proveo na moru. Dumanić je istaknuo kako će tek istraga pokazati što se točno dogodilo. "Mi zasad ne znamo ništa. Ono što čujemo, neke priče, to jednostavno ne smijemo uzimati u obzir dok ne dobijemo pravo stanje stvari", rekao je. Ipak, kaže kako ga jedna stvar osobito zabrinjava. "Ja bih mogao tvrditi, bez obzira na to što to nije još izašlo službeno, da je ovo sigurno istina – nijedan od brodova nije vršio osmatranje. Osnovno pravilo nam uvijek nalaže osmatranje, odnosno, kako Englezi kažu, keep a sharp lookout. To se ovdje nije dogodilo. Nijedan brod nije osmatrao, a onda je, naravno, sudar bio neminovan", rekao je Dumanić.

Smatra da bi se nakon ovakvih nesreća trebalo razmotriti donošenje novih pravila, među ostalim i uvođenje separacijske zone, odnosno odvojenih linija plovidbe kroz kanal. Naglasio je i potrebu za ograničenjem brzine. "I na cesti se najveći broj nesreća događa zbog velike brzine. Lako se može donijeti i ograničenje brzine i separacija za jedan i drugi smjer", rekao je Dumanić. Upozorio je da su Splitska vrata izrazito prometan morski prolaz, osobito zato što je Split jedna od najvećih putničkih luka na Mediteranu. Tijekom turističke sezone, dodaje, broj plovila dodatno raste. "To su sve već veliki brodovi. Mi tih brodova imamo puno više. Ima strašno puno jahti. Ljudi nisu uvijek spremni za sve to, ali more ne prašta", rekao je. Prema njegovim riječima, na moru se ponekad zna dogoditi i prevelika opuštenost. "Ja ne mogu reći da se to dogodilo ovaj put, ali nekad se dogodi da ljudi budu malo bolje raspoloženi. Nekad im možda pomogne i neko piće uz to", rekao je Dumanić.

Posebno je upozorio na, kako kaže, nedostatne kontrole na brodovima. "Ovdje u našoj luci je lučka kapetanija uspostavila sistem kontrole za gumenjake koji izlaze. Ja to pozdravljam. Oni svi moraju doći do broda koji je u sredini luke, moraju pokazati svoje dokumente i koliko imaju putnika", rekao je Dumanić. Problem, međutim, vidi u povratku plovila, kada je nadzor znatno slabiji. "Nažalost, kako se oni vraćaju u različita vremena, najčešće navečer, tu više nitko ništa ne zna. Ne znam kad je itko od njih zaustavljen kako bi dao urin na kontrolu za drogu i alkohol. Toga jednostavno nema. A što se tamo događa, to je teško reći", rekao je. Dumanić smatra da bi trebalo uvesti plan putovanja, kao i nenajavljene kontrole skipera na manjim plovilima. Dodao je da bi se takve kontrole trebale provoditi prije isplovljavanja ili pri povratku. "Moramo se riješiti droge i alkohola, a i brzinu moramo limitirati. S tim apelima ćemo zakasniti", zaključio je Dumanić.