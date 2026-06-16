Umjetna inteligencija ne uzima samo poslove: Nekima plaće rastu i do 62 posto

Jedinstveno ljudske sposobnosti poput prosudbe, kreativnosti i vodstva postaju sve vrjednije dok umjetna inteligencija iz temelja mijenja svijet rada, pokazuje PwC-ov Globalni barometar poslova u doba umjetne inteligencije za 2026. godinu, objavljen u ponedjeljak. Nalazi dolaze u trenutku sve intenzivnije rasprave o tome kako će umjetna inteligencija preoblikovati tržište rada i koje će vještine poslodavcima biti najpotrebnije. Joe Atkinson, globalni direktor za umjetnu inteligenciju u PwC-u, izjavio je: “U globalnom gospodarstvu počinjemo uočavati novu podjelu između različitih modela stvaranja talenata i vrijednosti.”

Izvješće, utemeljeno na analizi više od milijarde oglasa za posao na šest kontinenata, upućuje na to da umjetna inteligencija stvara tržište rada s dvije brzine. Prvu skupinu čine zanimanja u kojima umjetna inteligencija preuzima rutinske zadatke, ali se i dalje uvelike oslanja na ljudsku stručnost i prosudbu. Ta takozvana “profesionalizirana” radna mjesta uključuju zanimanja poput radiologa i stručnjaka za zapošljavanje. Drugu skupinu, koju PwC opisuje kao “demokratizirana” radna mjesta, čine poslovi u kojima umjetna inteligencija manje iskusnim radnicima olakšava obavljanje zadataka. Među primjerima su voditelji IT usluga i medicinski tajnici.

Prema PwC-u, profesionalizirana zanimanja bilježe dvostruko brži rast zaposlenosti od demokratiziranih. Plaće u profesionaliziranim zanimanjima također su rasle 42 posto brže. Nalazi su uglavnom u skladu s drugim međunarodnim istraživanjima. Izvješće Svjetskoga gospodarskog foruma Future of Jobs Report 2025 pokazalo je da bi se do 2030. godine trebalo promijeniti 39 posto temeljnih vještina radnika, pri čemu su analitičko razmišljanje, vodstvo, otpornost i kreativno razmišljanje među sposobnostima za kojima potražnja poslodavaca najbrže raste.

PwC-ovo izvješće tvrdi da poduzeća koja najučinkovitije koriste umjetnu inteligenciju odmiču konkurenciji i u produktivnosti i u zapošljavanju, što upućuje na to da ta tehnologija može stvarati vrijednost izvan puke automatizacije. “Atkinson je rekao: “Tvrtke koje ostvaruju najveći povrat od umjetne inteligencije koriste je kako bi osnažile ljudsku stručnost, ubrzale inovacije i stvorile posve nove izvore vrijednosti”, dodavši da takva poduzeća bilježe rast produktivnosti i poslovanja. Prema PwC-ovoj analizi, prvih 20 posto poduzeća najizloženijih umjetnoj inteligenciji ostvarilo je prosječan rast produktivnosti rada od 163 posto u odnosu na 2018. godinu, gotovo pet puta više od prosjeka među svim poduzećima izloženima utjecaju umjetne inteligencije.

Nalazi također dovode u pitanje strahovanja da će umjetna inteligencija usporiti zapošljavanje ili izazvati široke rezove radnih mjesta. Poduzeća s najvećom izloženošću umjetnoj inteligenciji zabilježila su rast broja zaposlenih od 52 posto u odnosu na razine iz 2018., dok je kod najmanje izloženih tvrtki taj rast iznosio 36 posto. Snažniji je bio i rast plaća, 24 posto prema 17 posto. Rezultati dolaze u trenutku kada veliki poslodavci nastavljaju preoblikovati svoje radne snage oko umjetne inteligencije. Samo ove godine kompanije poput Mete, Cisca, Oraclea i Citigroupa najavile su tisuće otkaza dok snažno ulažu u umjetnu inteligenciju i nastoje povećati produktivnost.

Potražnja za radnicima s vještinama iz područja umjetne inteligencije i dalje snažno raste. Broj poslova koji zahtijevaju specifičnu stručnost u području umjetne inteligencije porastao je za 69 posto od 2019. godine, gotovo osam puta brže od ukupnog tržišta rada, koje se u istom razdoblju povećalo za devet posto. Izvješće je pokazalo i da je prosječna premija na plaću povezana s vještinama umjetne inteligencije porasla na 62 posto. Ta se premija znatno razlikuje po sektorima: u potrošačkom sektoru doseže čak 118 posto, dok u državnoj upravi i javnom sektoru iznosi 16 posto.

Broj radnih mjesta koja zahtijevaju vještine povezane s umjetnom inteligencijom, poput oblikovanja upita za sustave umjetne inteligencije i strojnog učenja, gotovo se udvostručio od 2024. godine, a rast u zanimanjima povezanima s umjetnom inteligencijom nadmašuje ukupni rast zaposlenosti još od 2015. Sektor tehnologije, medija i telekomunikacija ostvario je najveći udio u rastu poslova povezanih s umjetnom inteligencijom, 11 posto, a slijede ga profesionalne usluge sa šest posto. Zdravstvo je zabilježilo najmanji udio, manji od jedan posto.

Izvješće upozorava i na promjene na samom početku karijerne ljestvice. Analiza 2,4 milijuna početničkih radnih mjesta u SAD-u pokazala je da pozicije najizloženije umjetnoj inteligenciji danas sedam puta češće zahtijevaju vještine koje su se tradicionalno povezivale s iskusnijim zaposlenicima, uključujući vodstvo, kreativnost i međuljudsku komunikaciju, piše Euronews.

Prema izvješću, potražnja za takvim početničkim radnim mjestima porasla je za 35 posto od 2019. godine, dok je broj natječaja za ostale početničke poslove pao za 10 posto. Ti bi nalazi mogli otvoriti pitanje kako će mlađi radnici stjecati iskustvo na radnome mjestu. Dio stručnjaka upozorava da bi, preuzme li umjetna inteligencija rutinske početničke zadatke, poslodavci od mlađih zaposlenika sve češće mogli očekivati da već na početku karijere pokažu vještine više razine.