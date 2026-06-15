Trump stigao u Francusku pa otkrio na što će sada prebaciti fokus: 'Mislim da su obojica otvoreni za to'

Američki predsjednik Donald Trump pridružio se u ponedjeljak globalnim čelnicima na samitu G7 u Francuskoj, gdje je najavio da će sada nastojati okončati borbe u Ukrajini i Libanonu nakon što je predstavio svoj preliminarni sporazum o okončanju rata u Iranu.

Osiguravši sporazum s Iranom, Trump je rekao da će svoju pozornost usmjeriti na pokušaj postizanja mira između Ukrajine i Rusije, istovremeno nastojeći okončati borbe u Libanonu. "Jučer smo imali vrlo dobar razgovor s predsjednikom Zelenskim i s predsjednikom Putinom i mislim da na tom polju možda možemo nešto učiniti. Stvarno to mislim. Mislim da su obojica otvoreni za to", rekao je.

Trump bi na samitu u odmaralištu Evian-les-Bains trebao prisustvovati radnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, čija se pozicija poboljšala otkako mu je Trump prošle godine u Ovalnom uredu odbrusio da "nema karte". Naime, rusko se napredovanje u Ukrajini usporilo, a Ukrajina traži više vojnog financiranja od svojih saveznika nakon niza napada na Kijev.

Zelenski je u ponedjeljak rekao da je ponudio sastanak s ruskim predsjednikom Putinom na samitu G7 radi razgovora o okončanju njihova rata koji traje više od četiri godine, ali Putin nije bio spreman razgovarati. Ostaje otvoreno pitanje hoće li Zelenskij uspjeti dobiti više američke podrške dok Trump daje prioritet finaliziranju iranskog sukoba koji mu je ugrozio rejting na domaćem terenu.

Osiguravanje jamstava od Trumpa moglo bi biti teško. Čelnici G7 smatraju ga nestabilnim partnerom, od kojih su mnogi izravno pogođeni jednostranim Trumpovim odlukama koje su okrenule naopačke Bliski istok, globalnu trgovinu i diplomaciju te potaknule dublje preispitivanje predanosti SAD-a poslijeratnom globalnom poretku koji je i sam uspostavio.

Posljedice ratova u istočnoj Europi i na Bliskom istoku samo su jedno od nekoliko pitanja s kojima će se čelnici G7 boriti tijekom samita od 15. do 17. lipnja. Čelnici će još tražiti zajednički jezik u rješavanju gospodarske neravnoteže u svijetu, alternativi nabavi ključnih minerala iz Kine i pitanjima umjetne inteligencije.