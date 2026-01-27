Velike novosti iz Hrvatskih autocesta: Novi sustav naplate dobio službenu web stranicu

Hrvatske autoceste izvijestile su da je od danas javnosti dostupna službena internetska stranica novog elektroničkog sustava naplate cestarine Crolibertas. Riječ je o portalu www.crolibertas.hr, koji je zamišljen kao središnje informativno mjesto za sve korisnike budućeg sustava. Na web stranici trenutačno su dostupne osnovne informacije o funkcioniranju sustava, njegovim glavnim značajkama te tehničkim rješenjima koja se uvode. Sadržaj je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, a iz Hrvatskih autocesta najavljuju da će se stranica redovito nadopunjavati novim informacijama. Cilj je pravodobno informirati javnost o napretku projekta i olakšati korisnicima prijelaz na novi model naplate cestarine.

Istodobno s pokretanjem internetske stranice, provode se i radovi na terenu vezani uz postavljanje portala za elektroničku naplatu cestarine. Riječ je o ključnim infrastrukturnim elementima sustava koji su opremljeni kamerama, senzorima i komunikacijskom opremom za automatsko prepoznavanje i identifikaciju vozila. Takav način naplate omogućit će prolazak bez zaustavljanja te bi trebao značajno smanjiti prometne gužve na autocestama.

Trenutačno se portali postavljaju na autocesti A3 na području Sisačko-moslavačke županije, na A4 u Međimurskoj županiji te na A11 u Zagrebačkoj županiji. Nakon dovršetka tih dionica, radovi će se nastaviti na autocesti A4 u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji, zatim na A3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji te na A5 na području Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije.

Prema planovima Hrvatskih autocesta, do kraja godine trebalo bi biti postavljeno ukupno 212 portala s pripadajućom opremom. Na svakoj dionici predviđen je jedan portal na samoj autocesti te dodatni portal u zoni postojećih naplatnih postaja. Iz HAC-a poručuju da se radovi odvijaju sukladno planiranoj dinamici te da će javnost i korisnici autocesta biti pravodobno obaviješteni o svim privremenim regulacijama prometa koje će biti uvedene tijekom postavljanja portala.