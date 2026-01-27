Naši Portali
CroLibertas

Velike novosti iz Hrvatskih autocesta: Novi sustav naplate dobio službenu web stranicu

VL
Autor
Večernji.hr
27.01.2026.
u 12:22

Na web stranici trenutačno su dostupne osnovne informacije o funkcioniranju sustava, njegovim glavnim značajkama te tehničkim rješenjima koja se uvode

Hrvatske autoceste izvijestile su da je od danas javnosti dostupna službena internetska stranica novog elektroničkog sustava naplate cestarine Crolibertas. Riječ je o portalu www.crolibertas.hr, koji je zamišljen kao središnje informativno mjesto za sve korisnike budućeg sustava. Na web stranici trenutačno su dostupne osnovne informacije o funkcioniranju sustava, njegovim glavnim značajkama te tehničkim rješenjima koja se uvode. Sadržaj je objavljen na hrvatskom i engleskom jeziku, a iz Hrvatskih autocesta najavljuju da će se stranica redovito nadopunjavati novim informacijama. Cilj je pravodobno informirati javnost o napretku projekta i olakšati korisnicima prijelaz na novi model naplate cestarine.

Istodobno s pokretanjem internetske stranice, provode se i radovi na terenu vezani uz postavljanje portala za elektroničku naplatu cestarine. Riječ je o ključnim infrastrukturnim elementima sustava koji su opremljeni kamerama, senzorima i komunikacijskom opremom za automatsko prepoznavanje i identifikaciju vozila. Takav način naplate omogućit će prolazak bez zaustavljanja te bi trebao značajno smanjiti prometne gužve na autocestama.

Trenutačno se portali postavljaju na autocesti A3 na području Sisačko-moslavačke županije, na A4 u Međimurskoj županiji te na A11 u Zagrebačkoj županiji. Nakon dovršetka tih dionica, radovi će se nastaviti na autocesti A4 u Zagrebačkoj i Varaždinskoj županiji, zatim na A3 u Vukovarsko-srijemskoj županiji te na A5 na području Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije.

Prema planovima Hrvatskih autocesta, do kraja godine trebalo bi biti postavljeno ukupno 212 portala s pripadajućom opremom. Na svakoj dionici predviđen je jedan portal na samoj autocesti te dodatni portal u zoni postojećih naplatnih postaja. Iz HAC-a poručuju da se radovi odvijaju sukladno planiranoj dinamici te da će javnost i korisnici autocesta biti pravodobno obaviješteni o svim privremenim regulacijama prometa koje će biti uvedene tijekom postavljanja portala.

Komentara 1

MA
Mačak
12:44 27.01.2026.

Vinjete bi bile bolje rješenje

