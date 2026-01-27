Europske zemlje obećale osigurati 100 GW zajedničkim vjetroenergetskim projektima

Velika Britanija, Njemačka, Danska i druge europske zemlje u ponedjeljak su potpisale pakt o čistoj energiji na Samitu o Sjevernom moru u Hamburgu te obećale da će zajedničkim projektima osigurati 100 gigawatta električne energije offshore vjetroelektranama. Sporazum, koji je u suprotnosti s protivljenjem američkog predsjednika Donalda Trumpa zelenoj energiji, naznačuje da su vlade zapadne i sjeverne Europe i dalje predane energiji vjetra kao načinu za jačanje energetske sigurnosti.

Trump je na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu prošlog tjedna pojačao svoju kritiku europskog usvajanja niskougljične energije, rekavši da zemlje koje ovise o vjetroturbinama gube novac. "Zelena energija nije samo dobra za naš planet, ona jača našu energetsku sigurnost", rekla je danska premijerka Mette Frederiksen nakon potpisivanja bilateralnog sporazuma o offshore vjetroelektranama s Njemačkom. "Ulaganjem u offshore vjetroenergiju, smanjujemo našu ovisnost o uvozu i preuzimamo kontrolu nad našom energetskom budućnosti".

Jedan od glavnih ciljeva europskih zemalja je bio prekinuti ovisnost o ruskim energentima. Zemlje članice Europske unije su u ponedjeljak dale konačno odobrenje da se zabrani uvoz ruskog plina do konca 2027., čime su odmak od svog bivšeg glavnog dobavljača učinili pravno obvezujućim gotovo četiri godine nakon invazije Moskve na Ukrajinu.

Međutim, nova neravnoteža bi mogla pomutiti napore za energetskom suverenošću. EU je 2025. uvezao 27 posto plina iz Sjedinjenih Američkih Država, pri čemu su američko-europski odnosi sve zategnutiji. Novi ugovori o kupovini ukapljenog zemnog plina (LNG) bi mogli značiti da će taj uvoz porasti na 40 posto 2030., prema Institutu za energetsku ekonomiju i financijsku analizu (IEEFA).

Obećanje o jačanju prekogranične suradnje je dio cilja na koji su zemlje Sjevernog mora pristale 2023., prema kojem bi do 2050. trebale proizvoditi 300 GW električne energije offshore vjetroelektranama. Sporazum u ponedjeljak su potpisale Velika Britanija, Belgija, Danska, Francuska, Njemačka, Island, Irska, Luksemburg, Nizozemska i Norveška.

"Zajedničkim planiranjem proširenja, mreža i industrije te njihovom prekograničnom implementacijom, stvaramo čistu i priuštivu energiju, jačamo naše industrijske baze i povećavamo strateški suverenitet Europe", kazala je njemačka ministrica gospodarstva Katherina Reiche.