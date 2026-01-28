Ne potpisujte skandaloznu studiju za SE Gala – Obrovac

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj uputio je dopis ministrici zaštite okoliša i zelene tranzicije Mariji Vučković u kojem se oštro usprotivio nacrtu rješenja Studije utjecaja na okoliš za projekt Sunčane elektrane Gala – Obrovac Sinjski, pozivajući je da ga ne potpiše jer bi se, kako kaže, time ovaj projekt progurao protivno zakonu, struci i volji naroda. "Ono što planirate učiniti predstavlja otvoreno kršenje procedura i svjesno pogodovanje privatnom, stranom investitoru, uz potpuno ignoriranje volje naroda koji je, kroz više od 500 prigovora, jasno pokazao da ne želi gradnju ovog štetnog projekta na svom prostoru. Savjetodavno stručno povjerenstvo jasno je reklo "ne" Studiji utjecaja na okoliš. Ministarstvo nema pravo ignorirati struku i zakon", poručio je Bulj istaknuvši kako se projekt planira izravno iznad izvorišta Kosinac, u II. zoni sanitarne zaštite.

"Riječ je o zahvatu koji bi devastirao 250 hektara prostora, što odgovara površini od 500 nogometnih igrališta, kroz uklanjanje vegetacije i frezanje tla do 40 centimetara dubine, uz betoniranje, izgradnju prometnica, trafostanica i dalekovoda. To nije razvoj, to je ekocid i izravna ugroza pitke vode Cetinske krajine i Dalmacije", napisao je Bulj, naglasivši kako u postupku nije sudjelovao nijedan stručnjak iz Hrvatskih voda. "O zahvatu iznad izvorišta pitke vode odlučuje se bez institucije nadležne za vodu. To je nedopustivo", kaže, poručivši kako je ovo izravna prijetnja vodocrpilištima Kosinac i Ruda, s nesagledivim posljedicama za kvalitetu vode i zdravlje ljudi.

"Građani već danas plaćaju gotovo polovicu računa za električnu energiju kroz stavku obnovljivih izvora energije, a sada će HEP privatnom investitoru dodatno izgraditi kompletnu infrastrukturu, trafostanice, dalekovode i priključke i sve to o trošku naroda. Profit ide privatnom i stranom kapitalu, a trošak, opustošena i spaljena zemlja te sve veći računi ostaju našem narodu. Ovom projektu protive se Grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, mjesni odbori, udruge, stručnjaci i narod Cetinske krajine", upozorio je Bulj, ustvrdivši kako Grad Sinj i država Hrvatska od projekta koji se provodi pod krinkom zelenih politika nemaju nikakvu korist.

"Cetinska krajina nije kolonija i nije na prodaju. Pozivam Vas da ovaj skandalozni nacrt Rješenja Studije utjecaja na okoliš Sunčane elektrane Gala – Obrovac Sinjski, koji nije dobio pozitivnu ocjenu, ne potpišete. Ako ga ipak potpišete, činite to svjesno, protivno procedurama i zakonima, a na meni i narodu Sinja i Cetinske krajine bit će obaveza pružiti žestok otpor u obrani našeg prostora, pitke vode i naše Cetine. Snosit ćete punu pravnu, političku i moralnu odgovornost za sve ekološke, financijske i društvene posljedice!", zaključio je Bulj.