DVIJE RAZLIČITE OSOBE

Habijan o uhićenom u Crnoj Gori: 'Tereti ga se za ratni zločin na području Grubišnog polja'

Zagreb: Sjednica Vlade RH
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
26.12.2025.
u 19:50

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u petak je na društvenoj platformi X pozdravio uhićenje te dodao je Hrvatska u stalnom kontaktu s crnogorskim vlastima

Osobu uhićenu u Crnoj Gori tereti se za ratni zločin protiv civila na području Grubišnog Polja, rekao je u petak hrvatski ministar pravosuđa Damir Habijan, nakon što su mediji ranije prenijeli da je riječ o Miloradu Kovačeviću osuđenom za zločin na dubrovačkom području. "Riječ je o osobi koja se tereti da je počinila djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i to na području Grubišnog Polja 1991. godine", rekao je u videoporuci Habijan, no nije imenovao osobu o kojoj se radi. Crnogorska policija je ranije u petak objavila da je uhitila M. K. (61), kojega Hrvatska potražuje zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika.

Mediji u Podgorici su objavili da je riječ o Miloradu Kovačeviću kojeg je Županijski sud u Splitu 2019. nepravomoćno osudio u odsutnosti na četiri godine i šest mjeseci zatvora zbog ratnog zločina nad ratnim zarobljenicima 1991. na dubrovačkom području. Hrvatski diplomatski izvori, međutim, ističu da je riječ o dvije različite osobe istoga imena optužene za zločine na dva različita područja te da je osoba o čijem su uhićenju izvijestili crnogorski mediji optužena za zločine u Grubišnom Polju.

Habijan je rekao da je osoba uhićena na temelju raspisane međunarodne tjeralice "putem Interpola, a na zahtjev Županijskog suda u Zagrebu". Za ministarstvo pravosuđa je rekao da će cjelokupnu dokumentaciju dostaviti crnogorskim vlastima koje nakon toga trebaju odlučiti o izručenju. "Naravno, očekujemo od crnogorskih vlasti da izruče predmetnu osobu, gdje će se potom, s obzirom na to da je riječ o predmetu koji se vodi na Županijskom sudu u Zagrebu, nastaviti voditi kazneni postupak", dodao je Habijan.

Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u petak je na društvenoj platformi X pozdravio uhićenje te dodao je Hrvatska u stalnom kontaktu s crnogorskim vlastima glede njegovog izručenja. Uprava policije Crne Gore u priopćenju navodi da je Kovačević lociran u općini Zeta, nedaleko od Podgorice, te da je nakon uhićenja priveden sucu istrage Višeg suda u Podgorici na daljnje postupanje.

Ministar Branko Bačić na polnoćki
