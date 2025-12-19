Misteriozni svemirski objekt koji je mjesecima zbunjivao znanstvenike prolazi najbliže Zemlji

Misteriozni svemirski objekt 3i/ATLAS, koji je posljednjih tjedana privukao veliku pozornost javnosti, u petak će se naći na točki najbližoj Zemlji. Iako ga većina znanstvenika bez zadrške opisuje kao međuzvjezdani komet, kontroverzna izjava harvardskog astrofizičara Avija Loeba potaknula je raspravu o znatno egzotičnijoj mogućnosti – da se ne radi o prirodnom tijelu, nego o vanzemaljskoj letjelici, što je kasnije opovrgnuto.

Objekt se kreće brzinom od oko 210 tisuća kilometara na sat, a Zemlji će se približiti na udaljenost od približno 270 milijuna kilometara, što je otprilike dvostruko više od prosječne udaljenosti između Zemlje i Sunca. Riječ je o trećem poznatom međuzvjezdanom objektu koji je uočen kako prolazi kroz Sunčev sustav. Loeb je u izjavi za SkyNews upozorio da znanost ne bi smjela unaprijed odbaciti ni vrlo malo vjerojatne scenarije, osobito kada bi njihove posljedice mogle biti goleme. Takve događaje nazvao je “crnim labudovima” – krajnje rijetkim, ali potencijalno presudnim za čovječanstvo.

“Vanzemaljska tehnologija predstavlja potencijalnu prijetnju. Kada imate svojevrsni međuzvjezdani spoj naslijepo, ne možete znati dolazi li netko prijateljski ili opasan”, rekao je Loeb. Dodao je da upravo zbog toga treba prikupiti što je moguće više podataka kako bi se svaka sumnja znanstveno razjasnila. Kao argumente navodio je tada neobičan izgled repa objekta, koji bi, prema njegovu mišljenju, mogao upućivati na neku vrstu pogona, prisutnost nikla u plinskom oblaku oko tijela, što je povezao s mogućim rudarenjem metala, kao i putanju koja se čini neobično usklađenom s orbitama planeta u Sunčevu sustavu.

S druge strane, znanstvena zajednica gotovo jednoglasno je odbacila takve tvrdnje. Američke, europske i kineske svemirske agencije usmjerile su instrumente s više od deset svemirskih letjelica prema 3i/ATLAS-u i tvrde da svi dostupni podaci upućuju na potpuno prirodno podrijetlo objekta. “Ovo je komet. Izgleda kao komet, ponaša se kao komet i svi dokazi govore da je riječ o kometu”, izjavio je Amit Kshatriya iz NASA-e. Prema procjenama znanstvenika, komet je star oko osam milijardi godina, što znači da je nastao znatno prije Sunca i Sunčeva sustava. Smatra se svojevrsnim kozmičkim fosilom, ostatkom formiranja neke davno nestale zvijezde negdje u Mliječnoj stazi.

Skeptičan je i profesor Chris Lintott sa Sveučilišta u Oxfordu, koji Loebove tvrdnje smatra neutemeljenima. “To je kao da ozbiljno raspravljamo o mogućnosti da je Mjesec napravljen od sira. Možete to razmatrati, ali pravo pitanje je – zašto biste?”, rekao je. Lintott objašnjava da se promjene boje i sjaja kometa mogu lako objasniti zagrijavanjem džepova leda i različitih materijala koje je objekt pokupio tijekom svog dugog putovanja kroz međuzvjezdani prostor. “Ne postoji ništa u vezi s ovim objektom što već nismo vidjeli kod drugih kometa”, zaključio je.

3i/ATLAS prvi je put uočen u srpnju kao slaba točka svjetlosti. Početkom listopada prošao je pokraj Marsa, zatim se privremeno izgubio iza Sunca, a nakon prolaska blizu Zemljine orbite nastavit će put prema Jupiteru i potom zauvijek napustiti vidokrug teleskopa. I dok teorije o vanzemaljskom podrijetlu privlače pažnju javnosti, znanstvenici poručuju da zasad nema razloga za zabrinutost – niti za senzacionalizam.