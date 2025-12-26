Trubači došli i u Dubrovnik, reagirali komunalci. Oglasio se gradonačelnik: 'Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska'

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na svom Facebook profilu oglasio se o trubačima koji su bez dozvole svirali na javnim površinama. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti. "Posljednjih dana podigla se velika javna rasprava oko nastupa trubača koji su na Badnji dan, obilazeći više gradova u Republici Hrvatskoj, došli i u naš Grad. Zahvaljujući brzoj reakciji i dojavi našeg sugrađanina, gospodina Kleškovića, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika odmah je postupilo te je onemogućeno daljnje izvođenje glazbe na javnoj površini bez potrebne dozvole nadležne jedinice lokalne samouprave", stoji u objavi.

"Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska. Međutim, želim jasno naglasiti da je izvođenje glazbe na javnim površinama regulirano Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada. Zahvaljujem gospodinu Kleškoviću na odgovornom postupanju umjesto objave na društvenim mrežama, učinio je ono što je ispravno i prijavio kršenje propisa, čime je omogućena brza reakcija nadležnih službi. Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, osobito u blagdansko vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu kako bismo zajedno očuvali red, mir i dostojanstvo našega Grada", napisao je gradonačelnik.

Podsjetimo, sinjski gradonačelnik Miro Bulj je izazvao lavinu reakcija nakon što je potjerao romski orkestar. On je na svom Facebook profilu napisao kako nije mogao dopustiti neorganiziran i nenajavljen nastup pred bazilikom Čudotvorne Gospe Sinjske. U objavi je naglasio kako svirka nije imala nikakve veze s Badnjakom, ni po sadržaju ni po duhu.