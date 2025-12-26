Naši Portali
STIGLA PRIJAVA

Trubači došli i u Dubrovnik, reagirali komunalci. Oglasio se gradonačelnik: 'Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska'

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Večernji list
26.12.2025.
u 18:57

"Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, osobito u blagdansko vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu", napisao je dubrovački gradonačelnik

Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković na svom Facebook profilu oglasio se o trubačima koji su bez dozvole svirali na javnim površinama. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti. "Posljednjih dana podigla se velika javna rasprava oko nastupa trubača koji su na Badnji dan, obilazeći više gradova u Republici Hrvatskoj, došli i u naš Grad. Zahvaljujući brzoj reakciji i dojavi našeg sugrađanina, gospodina Kleškovića, komunalno redarstvo Grada Dubrovnika odmah je postupilo te je onemogućeno daljnje izvođenje glazbe na javnoj površini bez potrebne dozvole nadležne jedinice lokalne samouprave", stoji u objavi. 

"Ne ulazim u repertoar izvođača niti u razloge njihova dolaska. Međutim, želim jasno naglasiti da je izvođenje glazbe na javnim površinama regulirano Odlukom o komunalnom redu i nije dopušteno bez prethodnog odobrenja Grada. Zahvaljujem gospodinu Kleškoviću na odgovornom postupanju umjesto objave na društvenim mrežama, učinio je ono što je ispravno i prijavio kršenje propisa, čime je omogućena brza reakcija nadležnih službi. Pozivam sve naše sugrađane da i ubuduće, osobito u blagdansko vrijeme, svako kršenje Odluke o komunalnom redu odmah prijave komunalnom redarstvu kako bismo zajedno očuvali red, mir i dostojanstvo našega Grada", napisao je gradonačelnik. 

Podsjetimo, sinjski gradonačelnik Miro Bulj je izazvao lavinu reakcija nakon što je potjerao romski orkestar. On je na svom Facebook profilu napisao kako nije mogao dopustiti neorganiziran i nenajavljen nastup pred bazilikom Čudotvorne Gospe Sinjske. U objavi je naglasio kako svirka nije imala nikakve veze s Badnjakom, ni po sadržaju ni po duhu. 

Papa pozvao Ukrajinu i Rusiju da pronađu 'hrabrosti' za izravan dijalog

Ključne riječi
Mato Franković trubači Miro Bulj

Komentara 14

Pogledaj Sve
Avatar nisam_robot
nisam_robot
19:17 26.12.2025.

Ništa spektakularno. Samo postupili po zakonu. Ilegala svirka je ilegalna makar bila iz Srbije.

CR
crocro
19:58 26.12.2025.

Ovi trubači su mučki provokatori i kome to nije jasno, nema šanse da mu se objasni. Oni nsi pjevali "Narodi nam se Kralj nebeski", oni su došli provocirati glazbalima i stilom koji nije primjeren vjeri i kulturi građana Republike Hrvatske. Zato mislim da su mučki provokatori.

Avatar rubinet
rubinet
19:44 26.12.2025.

Ratovi se ne vode samo oružanim sukobom nego i drukčijim načinima. Danas imamo kibernetičke napade i cyber ratovanje. Ovi trubači jesu najniži oblik ,ali isto spadaju pod specijalni rat kontra RH.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

