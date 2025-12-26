Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 122
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POLEMIKA

Nije šija, nego vrat, ili kako profesor Dejan Jović gazi kanon akademskog integriteta

VL
Autor
prof. dr. sc. Ivica Miškulin, Hrvatsko katoličko sveučilište
26.12.2025.
u 20:05

Stvarna manipulacija, naime, nikad ne počiva samo na iznošenju vlastitih besramnih laži, nego na zlonamjernoj kombinaciji istine i vlastitih problematičnih stavova

Redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović opet je domaćoj javnosti pokazao kako suvremenu Hrvatsku smatra "propalim projektom proizašlim iz retardirane i nakaradne ideje". Nije mu to, međutim, prvi put da neprimjereno vrijeđa državu u kojoj je uspio dosegnuti doista utjecajne visine. U posljednjoj epizodi Jović uvredu pokušava skriti nemuštim objašnjenjem (pravda se tako "marketinškim razlozima" i "bacanjem mamaca čitateljima"), a brani se i zlonamjernim bacanjem blata na druge (pa autora koji je upozorio na njegovu manipulaciju de facto naziva manipulatorom te mu zaziva sankciju). Vičući na sav glas "držʼte lopova", nastoji zapravo, može se zaključiti, skriti vlastitu nečasnu manipulaciju.

Ključne riječi
kvesić Fakultet političkih znanosti dejan jović

Komentara 3

Pogledaj Sve
Avatar Looney®Tunes
Looney®Tunes
20:12 26.12.2025.

To je taj bizantski stil...- "Rekao bih vam sad da ste "...i...." ali neću. -"To nisam rekao ja, ja samo ponavljam što je "taj i taj" rekao". ...Dejan Jović je licemjer, manipulator i neorijatelj Hrvatske. To što se visoko ugnijezdio nije po zaslugama, nego jer je Srbin, mediji bi napisali "ugledni", no mi znamo da ni mediji nisu hrvatski samo se kite domenom hr.

Avatar Le-Freak
Le-Freak
20:21 26.12.2025.

Jovic je vec davno procitana knjiga. Trudi se u svojim pamfletima reafirmirati 4tnistvo i predstaviti kao antifasizam i to iz Zagreba placen nasim novcem. Nekada je pisao naokolo da se Hrvatska ne smije pustiti u EU. Ali nista od toga pravome ljevicaru ne smeta a kamoli da je otvoreni radikalni srbski desnicar. Ljevici desnicari 4nici ne smetaju i ne smije ih se dirati. Ali tato su bjesni ne sve nas jer smo samo cinjenicom da nismo za veliku srbiju i komunizam automatski po niima Vstase.

Avatar antifasticka ljepotica
antifasticka ljepotica
20:15 26.12.2025.

Od kmečanja nema selameta. Dejan Jović je to rekao zato što to misli, ali i zato što to može nekažnjeno reći, za razliku od Borisa Havela koji je zbog pošalice dobio opomenu pred otkaz.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!