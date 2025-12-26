Nije šija, nego vrat, ili kako profesor Dejan Jović gazi kanon akademskog integriteta

Redoviti profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Dejan Jović opet je domaćoj javnosti pokazao kako suvremenu Hrvatsku smatra "propalim projektom proizašlim iz retardirane i nakaradne ideje". Nije mu to, međutim, prvi put da neprimjereno vrijeđa državu u kojoj je uspio dosegnuti doista utjecajne visine. U posljednjoj epizodi Jović uvredu pokušava skriti nemuštim objašnjenjem (pravda se tako "marketinškim razlozima" i "bacanjem mamaca čitateljima"), a brani se i zlonamjernim bacanjem blata na druge (pa autora koji je upozorio na njegovu manipulaciju de facto naziva manipulatorom te mu zaziva sankciju). Vičući na sav glas "držʼte lopova", nastoji zapravo, može se zaključiti, skriti vlastitu nečasnu manipulaciju.