Relikvije blaženoga Alojzija Stepinca vratit će se iz Krašića u katedralu

– Imao sam čast biti koncelebrant na misi polnoćki s našim nadbiskupom metropolitom Draženom Kutlešom, što mi je jako drago. Za mene osobno to je velika radost jer je to bio povijesni događaj. Nakon više godina kako je katedrala bila zatvorena zbog potresa, prvi put smo svi zajedno bili tamo u molitvi i na svetoj misi, i to baš na Božić. Kristovo rođenje je dan kad Bog uspostavlja neki odnos između Boga i čovjeka, a upravo je ovaj događaj, ponovno služenje mise polnoćke, na kojoj je bilo puno mladih ljudi, građana i svećenika, početak novog duhovnog rasta za naš narod i domovinu, ali i za našu povijesnu Crkvu na ovim prostorima – kaže za Večernji list križevački vladika Milan Stipić.

Živo srce Crkve



Križevačka grkokatolička eparhija koju predvodi dio je Zagrebačke metropolije, pa je sretan, ističe, što je imao priliku koncelebrirati na polnoćki zajedno s nadbiskupom Kutlešom. – Kao dječak i mladić puno sam puta dolazio u katedralu na molitvu i misu, usjekla mi se u djetinjstvo kao dio mog duhovnog odrastanja. Volim taj prostor i bio sam pun emocija. Čekamo svi da završi unutarnja obnova i da katedrala dobije izgled kakav je imala prije potresa – dodaje. Misu polnoćku koja je nakon pet godina ponovno slavljena u zagrebačkoj katedrali predvodio je zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša, kojem je to bila prva misa koju je predvodio u prvostolnici otkako je imenovan nadbiskupom, u zajedništvu s vladikom Stipićem, imenovanim pomoćnim biskupima Markom Kovačem i Vladom Razumom, kanonicima Prvostolnog kaptola zagrebačkog, prebendarima Prvostolne crkve zagrebačke te ostalim okupljenim svećenicima.

– Naše okupljanje noćas nije samo povratak u građevinu, nego povratak u živo srce naše mjesne Crkve, u mjesto molitve, žrtve, utjehe i nade tolikih naraštaja. Ova katedrala ranjena potresom, ali ne poljuljana u svome dostojanstvu svjedoči nam kako obnova nije samo tehnički zahvat nego dug i zahtjevan put zajedništva, povjerenja i ustrajnosti – rekao je nadbiskup i zahvalio svima koji sudjeluju u obnovi, od Vlade do Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i ostalih uključenih. – Ova katedrala bila je i ostala srce našega grada i utočište mnogih naraštaja vjernika. Noćas pred nama stoji kao ranjena majka: dostojanstvena, ali još uvijek sa znakovima stradanja od potresa. Njezine nezacijeljene rane vraćaju nas u ono jutro kada se zemlja zatresla, kada smo osjetili kako je sve što gradimo krhko i kako je tlo na kojem stojimo nesigurno – kazao je nadbiskup. Potres je, naglasio je, razotkrio mnogo toga, ne samo krhkost zidova i svodova naših zgrada nego i "naše unutarnje konstrukcije".

– Taj potres čija je sablasnost pojačana tada vladajućom pandemijom COVID-a pokazao nam je kako se lako urušava svijet naših sigurnosti. Ono što nam je bilo sporedno odjednom se pokazalo presudnim i potrebnim: odnos, blizina, nada, molitva – podsjetio je nadbiskup. Na kraju homilije poručio je da se iz katedrale šalje poruka da obnova nije gotova, ali traje. Katedrala oštećena u potresima 2020. godine konstrukcijski je ojačana, pa sada može pretrpjeti i jače potrese. Radi se o jednome od najkompleksnijih projekata obnove sakralne baštine u svijetu. Rektor zagrebačkog Sveučilišta prof. dr. Stjepan Lakušić za obilaska katedrale prije dva tjedna istaknuo je kako je prva faza završena i da su timovi sastavnica Sveučilišta u Zagrebu spremni i za drugu fazu, cjelovitu obnovu koja će se odvijati iznad i pored glavnih zidova katedrale.

Jubilejska godina



Započelo je i uređenje svodova koje će se odvijati na mobilnim skelama. Projekt obnove nastavit će se tako i sljedećih godina. Relikvije blaženoga Alojzija Stepinca vratit će se iz Krašića u katedralu 28. prosinca, na blagdan Svete Obitelji. Na putu prema Zagrebu relikvije će se zaustaviti u Karmelu u Brezovici. U skladu s naznakama iz Bule proglašenja redovitoga Jubileja 2025. godine pape Franje "Spes non confundit", obilježavanje zatvaranja Jubilejske godine započet će svečanim euharistijskim slavljem u Zagrebačkoj prvostolnici u nedjelju u 10 sati, koje će predvoditi zagrebački nadbiskup mons. Kutleša.