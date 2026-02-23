Vodič za studentske poslove na sezoni: Objavljeno koji posao je najbolje plaćen

„Nisam planirala ići na sezonu, ali mi je na društvenim mrežama iskočio zanimljiv oglas i prijavila sam se ne misleći da ću ga zapravo dobiti“, kaže studentica Iva iz Zagreba koja će ovo ljeto provesti kao animatorica na hrvatskoj obali. Regrutacije sezonskih radnika u punom su jeku, oglasi iskaču na raznim društvenim mrežama, a na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje je u kategoriji „Ugostitelji i radnici u turizmu“ trenutačno aktivno 2.024 oglasa. Traže se domaći i strani radnici te naravno – studenti. Ostati doma, otići na obalu ili van Hrvatske, što se najviše isplati?

Od konobarenja do vrtlarenja, ponuda sezonskih poslova je raznolika - kao i uvjeti. DW je pregledao oglase na nekoliko poznatih platformi za pronalaženje sezonskih poslova. Podsjetimo, minimalna studentska satnica u Hrvatskoj za 2026. iznosi 6,56 eura.

Studenti koji se u sezoni odluče za konobarenje će po satu zarađivati između minimalca i 9 eura, kako se najčešće navodi. Oglas za turističkog animatora koji se pojavio na više društvenih mreža nudi satnicu koja je tek malo veća od minimalne, smještaj te tri obroka dnevno. Oni koji se odluče biti ti koji te obroke pomažu pripremati kao pomoćni kuhari u Istri će dobivati oko 8 eura po satu. Putni troškovi će im biti plaćeni, ali o smještaju i hrani nema informacija.

„Bilo mi je bitno da imam smještaj na sezoni. Znam da mi se neće baš novčano isplatiti, ali isplati se zbog ekipe", kaže Iva.

Hoteli i apartmani ne bi mogli funkcionirati bez čistačica kojih svake godine nedostaje, a jedan objekt na Krku traži studente za taj posao pri čemu nudi satnicu od 7 eura, smještaj i hranu. Za sličnu satnicu od 6,60 eura u Petrčanima se traži recepcioner.

„Prethodne četiri sezone sam radila kod istog poslodavca, a od uvjeta mi se mijenjala samo satnica – svake godine je rasla. Inače sam iz Istre i živim blizu posla pa mi to odgovara i nemam potrebu ići negdje drugdje“, komentirala je studentica Karla koja preko godine studira u Zagrebu.

Pozitivna iskustva sezonskog rada na hrvatskoj obali ima i studentica Dorotea iz Zagreba koja kaže kako je uvijek imala fleksibilno radno vrijeme, uključen smještaj i obroke te bi dobro zaradila. „Isplati se otići na sezonu“, zaključuje ona.

Najbolju satnicu, prema pregledanim oglasima, imat će voditelji turističkih izleta u Istri, u iznosu od 10 do 12,50 eura. Hoće li imati osiguran smještaj i hranu, ne piše. Česta je pojava da u oglasima pišu svi uvjeti osim plaće. U nekima stoji da je ona „konkurentna", „po dogovoru" ili stoji da se za više informacija mogu javiti telefonski ili e-poštom. Neki se iz tog razloga odluče ne javiti za posao.

Oko 80 % hrvatskih poduzeća ne navodi plaću u oglasima i za minimalnu plaću traže motiviranog zaposlenika, piše HRT. S druge strane, kako je direktor Udruge poduzetnika u hotelijerstvu Hrvatske Bernard Zenzerović rekao za HRT, potreba za radnicima je velika. Procjenjuje se da će ove sezone trebati 65 tisuća radnika te da će od njih samo 15 tisuća biti državljani Hrvatske.

Veliki broj oglasa za sezonske poslove na hrvatskoj obali ne nudi značajno veću satnicu od one koju bi mogli dobiti u gradovima u unutrašnjosti. Portal Moj posao proveo je istraživanje koje je pokazalo da je veća šansa da će domaći radnici otići na sezonu ako je plaća za 30-40% veća nego za isti posao u mjestu boravišta negdje u unutrašnjosti.

Institucije Europske unije prepoznale se problematiku skrivanja plaća te je donesena direktiva kojom Hrvatska mora najkasnije do 7. lipnja 2026. uvesti transparentnost u oglase za poslove. Time će se poslodavce obvezati da objave iznos plaće ili njen raspon, kandidati će prije prvog razgovora morati imati tu informaciju te ih poslodavac neće smjeti pitati o plaći na prethodnom radnom mjestu, piše HRT. Još jedan od ciljeva ove direktive je uočavanje i prevencija eventualnih nejednakosti u plaćama između muškaraca i žena na istim pozicijama.

„Moje iskustvo sezone u Austriji je naspram Hrvatske bilo puno bolje s financijskog aspekta, dok mi je u Hrvatskoj bila opuštenija atmosfera. Sve u svemu, mislim da se više isplatilo otići u inozemstvo i ne bih ponovno išla raditi na sezonu u Hrvatskoj", kaže nam studentica ekonomije Antonela, koja je svoje znanje njemačkog jezika iskoristila u potrazi za većom zaradom.

U jednom oglasu stoji da se u austrijskom Vorarlbergu traži konobar, a nudi se plaća 2.000 do 2.200 eura i smještaj u jednokrevetnoj sobi. Potrebno je odraditi 48 sati tjedno i znati njemački ili engleski jezik. Pojavio se i sličan oglas u kojem stoji da se traži pomoćni konobar u Tirolu koji bi mjesečno zarađivao 1.900 do 2.200 eura, ali je znanje njemačkog jezika obvezno.

Osim Austrije, mnogi razmišljaju i o Njemačkoj. Ondje minimalna studentska satnica iznosi 13,90 eura neto, a vrlo lako se pronađu i poslovi za veću satnicu. Brzom internetskom pretragom DW je pronašao ponudu od 14,25 eura za poslove čišćenja u Münchenu, radove u skladištu za nekoliko centi više, te posao DHL poštara za preko 16 eura po satu.

„Kad sam radio sezonu u Njemačkoj, kolege iz firme su nam našle smještaj, dobio sam službeno vozilo, satnica je bila odlična, a i kolege. Bilo je to vrlo pozitivno iskustvo koje ću pamtiti", kaže student Semir iz BiH koji je prije razmišljao i o sezonskom radu u Hrvatskoj. „Teško se uspostavljala komunikacija s poslodavcima i dugo su se čekale radne dozvole. Bio sam poslao više prijava za konobarenje, ali sam dobivao negativne odgovore ili ne bih dobio nikakav odgovor, tako da na kraju nije bilo ništa od toga", rekao je on.

Sve više studenata odlučuje se na Work and Travel, program koji podrazumijeva odlazak na sezonu u Sjedinjene Američke Države. Specifičan je po tome što je uz zaradu naglasak i na iskustvu putovanja SAD-om i kulturnoj razmjeni. Profit na kraju dosta varira ovisno o tome koliko poslova je student radio, gdje je živio i koliko je na kraju putovao. Može se zaraditi i do oko 20.000 eura, objavila je na društvenim mrežama travel influencerica Marija Lovrić.