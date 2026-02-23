Plenković uzvratio Milanoviću: 'Predsjednik nema ovlasti određivati gdje ministri putuju'

Predsjednik Vlade i HDZ-a, Andrej Plenković, nakon sjednice Predsjedništva Hrvatska demokratska zajednica osvrnuo se na komentare predsjednika Republike Zoran Milanović o odlasku ministra obrane Ivan Anušić u Izrael, kao i na aktualna politička pitanja. Govoreći o kritikama koje su stigle s Pantovčaka, Plenković je poručio da Vlada samostalno vodi svoju politiku i odlučuje o međunarodnim aktivnostima svojih članova. - Politički komentari mogu se čuti i biti u eteru, ali predsjednik nema nikakve ovlasti određivati gdje će ministri i Vlada ići u posjet, rekao je Plenković.

Naglasio je da je ministar obrane u Izraelu u svojstvu političkog dužnosnika. - Ministar Anušić je tamo kao političar, a ne kao vojnik. Što se tiče obrambene politike, to nije njegov resor, istaknuo je. Premijer je pritom naglasio kako Vlada sustavno ulaže u obrambeni sustav i jača vojsku. - Vlada čuva nacionalne interese i jača snagu Hrvatske vojske više nego ijedna vlada prije nje“, poručio je.

Osvrnuo se i na odnose Hrvatske s Izraelom te širi kontekst vanjske politike. - Izraelski ministar vanjskih poslova bio je kod nas, ministar Anušić je sada tamo. Mi razgovaramo s Izraelom, kao što razgovaramo i s palestinskim predstavnicima, rekao je Plenković, naglasivši da Hrvatska vodi uravnoteženu diplomaciju.

Na pitanje o sadržaju razgovora u Izraelu, odgovorio je: - Anušić zna zašto ide i što se tamo radi. O čemu tamo razgovaraju, to treba pitati njega. Dotaknuo se i ideje o Dabrinom zakonu koja se pojavila u političkom prostoru, odbacivši mogućnost da vladajuća stranka takvu inicijativu podrži. - Ta ideja o novom zakonu uopće nije na stolu i nema teoretske šanse da HDZ to podrži, poručio je. A što se tiče izjava Hrebaka, premijer je poručio - HDZ ne trpi ničije ultimatume.