Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 176
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ANUŠIĆ U IZRAELU

Plenković uzvratio Milanoviću: 'Predsjednik nema ovlasti određivati gdje ministri putuju'

Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice HDZ-a
Matija Habljak/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
23.02.2026.
u 16:20

- Ministar Anušić je tamo kao političar, a ne kao vojnik. Što se tiče obrambene politike, to nije njegov resor, istaknuo je.

Predsjednik Vlade i HDZ-a, Andrej Plenković, nakon sjednice Predsjedništva Hrvatska demokratska zajednica osvrnuo se na komentare predsjednika Republike Zoran Milanović o odlasku ministra obrane Ivan Anušić u Izrael, kao i na aktualna politička pitanja. Govoreći o kritikama koje su stigle s Pantovčaka, Plenković je poručio da Vlada samostalno vodi svoju politiku i odlučuje o međunarodnim aktivnostima svojih članova. - Politički komentari mogu se čuti i biti u eteru, ali predsjednik nema nikakve ovlasti određivati gdje će ministri i Vlada ići u posjet, rekao je Plenković.

Naglasio je da je ministar obrane u Izraelu u svojstvu političkog dužnosnika. - Ministar Anušić je tamo kao političar, a ne kao vojnik. Što se tiče obrambene politike, to nije njegov resor, istaknuo je. Premijer je pritom naglasio kako Vlada sustavno ulaže u obrambeni sustav i jača vojsku. - Vlada čuva nacionalne interese i jača snagu Hrvatske vojske više nego ijedna vlada prije nje“, poručio je.

Osvrnuo se i na odnose Hrvatske s Izraelom te širi kontekst vanjske politike. - Izraelski ministar vanjskih poslova bio je kod nas, ministar Anušić je sada tamo. Mi razgovaramo s Izraelom, kao što razgovaramo i s palestinskim predstavnicima, rekao je Plenković, naglasivši da Hrvatska vodi uravnoteženu diplomaciju.

Na pitanje o sadržaju razgovora u Izraelu, odgovorio je: - Anušić zna zašto ide i što se tamo radi. O čemu tamo razgovaraju, to treba pitati njega. Dotaknuo se i ideje o Dabrinom zakonu koja se pojavila u političkom prostoru, odbacivši mogućnost da vladajuća stranka takvu inicijativu podrži. - Ta ideja o novom zakonu uopće nije na stolu i nema teoretske šanse da HDZ to podrži, poručio je. A što se tiče izjava Hrebaka, premijer je poručio - HDZ ne trpi ničije ultimatume.

Putin spašava saveznika: Šalje im tisuće raketa vrijednih 500 milijuna eura, cure detalji
Ključne riječi
HDZ Domovinski pokret Andrej Plenković

Komentara 51

Pogledaj Sve
Avatar NuMe
NuMe
16:32 23.02.2026.

Znači Hrebaka je odhrebao, a partizaniju i "zvezdaše" neće dirati. Smrt antifama,sloboda narodu!

23
234
16:42 23.02.2026.

Što se tiče crvene petokrake oba su na istoj valnoj dužini.

Avatar Žac Dubrava
Žac Dubrava
17:00 23.02.2026.

Za Milojka se slažem. On kao i svi leftardi genetski brani svoju stranu: divljaci, Hamas, talibani, diktatori, komunjare... Dok ovo da nema teoretske šanse da HDZ podrži Dabrin prijedlog za zakonsku stvarnu osudu i zabranu prije svega jugo komunističkih simbola, parola... poput drugih totalitarnih režima nije na pohvalu HDZ-u. Znači da HDZ ih za razliku od drugih zločinačkih režima osuđuje s figom u džepu samo na riječima. Sramotno

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!