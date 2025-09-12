Naši Portali
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
BREAKING
Uhvatili atentatora na Charlieja Kirka? Trump: 'Mislim da ga imamo'
POVREDA DJETETOVIH PRAVA

Smrt djeteta u Slavonskom Brodu: Policija objavila detalje, uhitili 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju

Slavonski Brod: Obnovljen glavni ulaz Opće bolnice dr. Josip Benčević
Ivica Galovic/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
12.09.2025.
u 10:27

Okolnosti tragedije još se istražuju, a za danas je najavljena obdukcija tijela

Roditelji dvogodišnje djevojčice iz Slavonskog Broda uhićeni su nakon tragične smrti djeteta od posljedica opeklina, navodno zadobivenih od vrele vode. Iz Policijske uprave brodsko-posavske izvijestili su uhićenju 25-godišnjaka i 23-godišnjakinje zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava.

Podsjetimo, u operativno-komunikacijskom centru PU brodsko-posavske u četvrtak oko 8.35 sati zaprimljena je dojava da je u Slavonskom Brodu preminulo dijete rođeno 2023. godine. Kako smo doznali, liječnici su u vozilu hitne pomoći pokušavali reanimirati djevojčicu, a to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha.

U sklopu kriminalističkog istraživanja, uz suradnju policijskih službenika, zamjenik Županijske državne odvjetnice za mladež u Slavonskom Brodu obavio je očevid. – Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela povrede djetetovih prava, policijski službenici su uhitili 25-godišnjaka i 23-godišnjakinju. Navedene se sumnjiči da nisu na vrijeme zdravstveno zbrinuli dijete koje je od zadobivenih ozljeda smrtno stradalo – priopćila je policija.

Policijski službenici osumnjičene će tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela predati pritvorskom nadzorniku Policijske uprave brodsko-posavske. Policija će o slučaju izvijestiti Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured u Slavonskom Brodu.

Kako smo neslužbeno doznali, postoji sumnja da djevojčica nije odmah prevezena u bolnicu te da su ozljede nastale još dan ranije. Navodno je djevojčica u kobnom trenutku bila u kadi te se opekla vrućom vodom. Okolnosti tragedije još se ispituju, a za danas je najavljena obdukcija tijela. 

Slavonski Brod preminulo dijete

