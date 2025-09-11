Roditelji djevojčice (2) preminule od opeklina uhićeni: Ozljede nastale dan ranije?

U četvrtak ujutro u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu preminula je dvogodišnja djevojčica. Prema prvim informacijama, smrt je najvjerojatnije nastupila zbog posljedica opeklina, a okolnosti pod kojima je do tragedije došlo još uvijek se utvrđuju.

Kako navodi HRT, postoji sumnja da djevojčica nije odmah prevezena u bolnicu te da su ozljede nastale još dan ranije. Zbog sumnjivih okolnosti uhićeni su roditelji djeteta. Ravnatelj bolnice, prim. dr. sc. Josip Samardžić, potvrdio je da je dijete u 8:40 sati dovezeno vozilom hitne pomoći bez znakova života.

– Učinjeno je sve što je bilo moguće prema medicinskim protokolima, no, nažalost, ishod je bio tragičan – izjavio je dr. Samardžić. Policija je dojavu o smrti zaprimila nešto ranije, u 8:37 sati, na području Vrpolja. – U suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Slavonskom Brodu nastavljamo izvide kako bismo utvrdili sve okolnosti događaja – priopćila je PU brodsko-posavska.

Tijelo djevojčice bit će podvrgnuto obdukciji koja bi trebala rasvijetliti uzrok smrti.