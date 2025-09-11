Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAGEDIJA U SLAVONSKOM BRODU

Roditelji djevojčice (2) preminule od opeklina uhićeni: Ozljede nastale dan ranije?

Slavonski Brod: Obnovljen glavni ulaz Opće bolnice dr. Josip Benčević
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
11.09.2025.
u 21:32

Tijelo djevojčice bit će podvrgnuto obdukciji koja bi trebala rasvijetliti uzrok smrti.

U četvrtak ujutro u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u Slavonskom Brodu preminula je dvogodišnja djevojčica. Prema prvim informacijama, smrt je najvjerojatnije nastupila zbog posljedica opeklina, a okolnosti pod kojima je do tragedije došlo još uvijek se utvrđuju.

Kako navodi HRT, postoji sumnja da djevojčica nije odmah prevezena u bolnicu te da su ozljede nastale još dan ranije. Zbog sumnjivih okolnosti uhićeni su roditelji djeteta. Ravnatelj bolnice, prim. dr. sc. Josip Samardžić, potvrdio je da je dijete u 8:40 sati dovezeno vozilom hitne pomoći bez znakova života.

– Učinjeno je sve što je bilo moguće prema medicinskim protokolima, no, nažalost, ishod je bio tragičan – izjavio je dr. Samardžić. Policija je dojavu o smrti zaprimila nešto ranije, u 8:37 sati, na području Vrpolja. – U suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Slavonskom Brodu nastavljamo izvide kako bismo utvrdili sve okolnosti događaja – priopćila je PU brodsko-posavska.

Tijelo djevojčice bit će podvrgnuto obdukciji koja bi trebala rasvijetliti uzrok smrti.
Ključne riječi
policija tragedija Slavonski Brod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još