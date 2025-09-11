U Slavoniji djevojčica (2) preminula od posljedica opeklina: U bolnicu dovezena bez znakova života?

Dvogodišnja djevojčica preminula je u bolnici u Slavonskom Brodu u četvrtak, a prema prvim informacijama uzrok smrti su posljedice opeklina. Iz Policijske uprave brodsko-posavske potvrdili su kako su jutros u 8.37 zaprimili dojavu iz bolnice. Neslužbeno saznajemo kako je dijete već dovezeno u Opću bolnicu Dr. Josip Benčević bez znakova života. Policija u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom provodi izvide koji bi trebali otkriti što se konkretno dogodilo.

Kako smo doznali, liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati djevojčicu, a to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha. - Dana 11. rujna 2025.. godine u 08,37 sati, policijski službenici PP Slavonski Brod s ispostavom Vrpolje su zaprimili dojavu da je u Slavonskom Brodu preminulo dijete rođeno 2023. godine. Policijski službenici u suradnji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Slavonskom Brodu, nastavljaju provoditi izvide za ciljem utvrđivanja svih okolnosti opisanog događaja - objavili su iz policije.

U brodskoj bolnici potvrdili su kako je u četvrtak oko 8.40 sati u bolnicu dovezeno dijete bez vitalnih životnih znakova. Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha. - Ne možemo ništa reći o težini ozljeda dok se ne obavi obdukcija tijela što je po zakon obavezno. Policija će utvrditi kako je dijete stradalo to će utvrditi policija - rekao je dr. Josip Samardžić, ravnatelj Opće bolnice Dr. Josip Benčević. Prema neslužbenim informacijama, žurne su medicinske službe i policijski službenici intervenirali u zgradi u središtu Slavonskog Broda.