Račun bez krčmara Putina: Trump i Zelenski složni 95%, ali ni s preostalih 5% nema mira

Unatoč pomalo iznenađujućem optimizmu američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, taj se optimizam još uvijek nije materijalizirao u konkretan mirovni dogovor, s obzirom na to da još uvijek nema konačnog dogovora oko ključnih pitanja, da i ne spominjemo činjenicu da ni dogovor Trumpa i Zelenskog ne jamči mir, budući da o miru u Ukrajini u sadašnjoj konstelaciji snaga odlučuje onaj koji je rat i započeo – Vladimir Putin. I dalje je nejasno hoće li se Ukrajina morati odreći teritorija u zamjenu za obećanje mira, premda je čak i Zelenski uoči sastanka nagovijestio takvu mogućnost, najavivši da će na kraju Ukrajinci o tome odlučivati na referendumu. Nema sumnje da i Trump svesrdno podržava takvu opciju, tvrdeći da bi Ukrajini bilo bolje da sklopi sporazum s Rusima o tome nego da taj teritorij izgubi na bojnom polju, očito vjerujući u Putinova uvjeravanja o neizbježnosti ruske pobjede u slučaju ukrajinskog odbijanja predaje Donbasa Rusiji, premda situacija na ratištu ni izdaleka ne opravdava takav zaključak.