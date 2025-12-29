Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 214
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
ANALIZA SUSRETA

Račun bez krčmara Putina: Trump i Zelenski složni 95%, ali ni s preostalih 5% nema mira

Autor
Denis Romac
29.12.2025.
u 22:17

Bez obzira na sve, Trump ipak uvjerava da dogovor nikad nije bio bliži

Unatoč pomalo iznenađujućem optimizmu američkog i ukrajinskog predsjednika Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, taj se optimizam još uvijek nije materijalizirao u konkretan mirovni dogovor, s obzirom na to da još uvijek nema konačnog dogovora oko ključnih pitanja, da i ne spominjemo činjenicu da ni dogovor Trumpa i Zelenskog ne jamči mir, budući da o miru u Ukrajini u sadašnjoj konstelaciji snaga odlučuje onaj koji je rat i započeo – Vladimir Putin. I dalje je nejasno hoće li se Ukrajina morati odreći teritorija u zamjenu za obećanje mira, premda je čak i Zelenski uoči sastanka nagovijestio takvu mogućnost, najavivši da će na kraju Ukrajinci o tome odlučivati na referendumu. Nema sumnje da i Trump svesrdno podržava takvu opciju, tvrdeći da bi Ukrajini bilo bolje da sklopi sporazum s Rusima o tome nego da taj teritorij izgubi na bojnom polju, očito vjerujući u Putinova uvjeravanja o neizbježnosti ruske pobjede u slučaju ukrajinskog odbijanja predaje Donbasa Rusiji, premda situacija na ratištu ni izdaleka ne opravdava takav zaključak.

Ključne riječi
mirovni pregovori Vladimir Putin Volodimir Zelenski Jurij Ušakov

Komentara 1

Pogledaj Sve
TR
trpimir2022
22:33 29.12.2025.

Mirovni cirkus Montyja Pythona

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!