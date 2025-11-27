USKOK izdao nalog, uhićuju glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića, neviđena čistka u državnim firmama

Uskok izdao nalog za uhićenje Andrije Mikulića, glavnog državnog odvjetnika

Vlada RH je danas Mikulića razriješila s dužnosti

17:34 - Pred USKOK-om je za sad mirno, a na licu mjesta su samo novinari.

17:11 - Kako pišu 24sata Mikulić je za smjenu doznao iz medija. Navodno ga još nisu priveli.

17:01 - Vlada je na zatvorenoj sjednici smijenila i čitav niz šefova hrvatskih javnih tvrtki. Redom su smijenjeni predsjednik Uprave HP Hrvatske pošte d.d. Ivan Čulo, predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture d.o.o. Ivan Kršić, predsjednik Uprave ACI d. d. Kristijan Pavić, predsjednik Uprave Hrvatske lutrije d.o.o. Ignacije Čutura, predsjednik Uprave tvrtke Odašiljači i veze d.o.o. Mate Botica te ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Lucian Vukelić. Više o tome čitajte OVDJE.

16:55 - Vlada je u četvrtak razriješila glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića za kojim je Uskok, prema neslužbenim informacijama, izdao uhidbeni nalog zbog sumnje u korupciju. O Mikulićevoj smjeni Vlada RH je izvijestila u priopćenju sa zatvorenog dijela današnje sjednice, ne navodeći razloge za smjenu.

Prema neslužbenim podacima Uskok je izdao uhidbeni nalog za Mikulića i još tri osobe. Portal 24 sata navodi da postupanje po uhidbenom nalogu za Mikulića i ostale traje od jutra. Kao razlog navode aferu sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićeni supružnici Josip i Monika Šincek te osobe koje su s njima osumnjičene za nepropisno odlaganje medicinskog i plastičnog otpada na više lokacija u Hrvatskoj. Mikulić koji je ranije bio predsjednik zagrebačkog HDZ-a te član predsjedništva te stranke dužnost glavnog državnog inspektora obnašao je od travnja 2019. godine.

16:30 - Vlada RH obavila je danas u zatvorenom djelu sjednice neviđenu čistku u državnim tvrtkama. Kako je priopćenju upravo razriješili su glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata, dr. sc. Andrija Mikulić. Također skupa s njim objavljeno je i niz razrješenja.

16:15 - USKOK od ranog jutra provodi opsežnu akciju na više lokacija u Zagrebu. Kako neslužbeno doznajemo, izdan je uhidbeni nalog za glavnog državnog inspektora Andriju Mikulića te još tri osobe. Prema prvim informacijama, policija i USKOK već su započeli s postupanjem, što upućuje na mogućnost da je Mikulić već uhićen.

Uhićenje je proizašlo iz velike afere sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek.

Podsjetimo, USKOK je ranije ovog ljeta proširio istragu u slučaju nezakonitog izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom. U fokusu su tada bili Josip i Monika Šincek, voditelji tvrtke koja je upravljala otpadom u Gospiću, te županijski savjetnik za zaštitu okoliša Jerko Kostelac.

Prema sumnjama USKOK-a, Kostelac je dvaput izdao dozvole iako je znao da se na lokaciji nalazi oko 5800 tona protuzakonito uskladištenog otpada, a u zapisnicima je naveo da su uvjeti ispunjeni i da je proveden očevid, iako očevida nije bilo. Time je, tvrde istražitelji, tvrtki omogućeno daljnje poslovanje i nabava dodatnog otpada. Šincekovi su već u istražnom zatvoru, a za Kostelca je USKOK zatražio određivanje pritvora. Trgovačko društvo tereti se za poticanje na zlouporabu položaja i krivotvorenje dokumentacije.