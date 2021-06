Smijenjen jer je volontirao u Dubravi?! 'Prvo su me optužili da sam za to uzimao neku naknadu, a nisam'

Strukovne komore još jednom su se pokazale kao poligon velikih sukoba i međusobnih obračuna. Upravno vijeće Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS) smijenilo je predsjednika Komore Marija Gazića, a kao jedan od razloga smjene navode to što je Gazić u vrijeme vrhunca epidemijskog vala COVID-19 nekoliko tjedana volontirao u KB Dubrava!

Stari Peugeot i polovni

Opel Ministar zdravstva sve je zdravstvene radnike pozvao da se stave na raspolaganje u borbi protiv COVID-19, na što se Gazić, kao i mnogi drugi, odazvao. Međutim, dio komorskog Vijeća to mu je stavilo na teret.

– Prvo su me optužili da sam za to uzimao neku naknadu, a nisam. To nije bilo službeno volontiranje, nego sam u KB Dubrava boravio i pomagao kao koordinator Ministarstva zdravstva za medicinske sestre u pandemiji. Bio sam tamo od sedam do deset sati, nakon toga odlazio u Komoru gdje bih ostajao dulje da nadoknadim sate u Dubravi – govori Gazić.

Drugi argument za smjenu je optužba da je potpisao isplatu otpremnine bivšoj predsjednici Komore Slavi Šepec, premda je ta odluka potpisana i otpremnina isplaćena prije nego što je on stupio na dužnost, tj. u kolovozu 2019. godine i premda su takve ugovore imale i njezine prethodnice. Gazić je na dužnost stupio 1. rujna 2019. Treći je razlog to što je Komora prije dvije godine zamijenila stari Peugeot koji je imao više od 400.000 prijeđenih kilometara te nabavila drugo polovno vozilo, Opel Insigniju tada staru četiri godine i s prijeđenih 90.000 kilometara. Za smjenu predsjednika Komore na polovini njegova mandata glasalo je 11 od 21 članova.

– Ove neistinite optužbe zakonski ni statutarno ne mogu biti razlog smjene legalno izabranog predsjednika Komore i zato ću zaštitu tražiti pravnim putem. Nisam se svrstao ni u kakav lobi ni interesnu grupu, a možda sam trebao – kazao nam je Gazić.

Vrlo je neobično, pa i bizarno da se nekome tko je dobrovoljno pomagao u jeku pandemije, samo šest mjeseci poslije to tumači kao krimen. O čemu se točno radi, nitko iz Vijeća Komore nije nam objasnio iako smo ih kontaktirali. Članica Vijeća Komore za Grad Zagreb Cecilija Rotim, inače pomoćnica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, rekla nam je da ne može o tome govoriti i uputila nas na predsjednicu Vijeća, Marinu Friščić, glavnu sestru hitnog prijama u koprivničkoj Općoj bolnici Tomislav Bardek. Ona se nije javljala na mobitel, ali nam je u SMS-poruci kazala da će tijekom dana na službenoj stranici HKMS biti objavljena službena obavijest. Do zaključenja ovog broja nije objavljena.

“Svi su iscrpljeni...”

Večernji je u prosincu razgovarao s Gazićem kad je odlazio u KB Dubrava. – Svakim je danom situacija sve teža. Svi su iscrpljeni i gledaju kada će brojke početi padati i sustav prodisati od tog silnog pritiska rada s teškim bolesnicima. U bolničkom sustavu i inače fali 4500 sestara da bi funkcionirao u minimalnim uvjetima. Sada su desetkovani i ne-COVID odjeli jer je dio osoblja otišao u COVID odjele – opisao nam je tada.

VIDEO Dvojica Osječana za djecu s teškoćama iz Vukovara biciklom išli do Bruxellesa: "Najlakše je pronaći kome pomoći! Potrebite djece ima koliko hoćete."