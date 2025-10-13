Slovenci, Austrijanci i Poljaci premašili lanjske dolaske, ali što se dogodilo s Nijemcima i Česima?

Tekuću turističku godinu, koja se mijenjala praktički od mjeseca do mjeseca, uvelike su obilježili domaći gosti. Unatoč općim poskupljenjima i znatno višim cijenama na Jadranu nego, recimo, prije korone, broj domaćih uporno raste. Domaći su turisti, tako, i prošli mjesec nadmašili sve prijašnje turističke rezultate. Nakon osam mjeseci, tijekom kojih su bili na zamalo 2,4 milijuna putovanja unutar zemlje, što je sedam posto više nego u istom razdoblju lani, naši su građani u rujnu ostvarili čak dvocifreni plus. Među 2,5 milijuna turista koji su našu zemlju izabrali za odmor tijekom devetog mjeseca, nepunih 270.000 bilo je domaćih, čak 12 posto više nego u lanjskom rujnu. U noćenjima rast tijekom proteklog mjeseca iznosi oko jedan posto, a za osam mjeseci nešto više od tri posto. Nema dileme, hrvatski su građani itekako pridonijeli stabilizaciji ovogodišnje sezone koja je protjecala s minusima s nekih od najvažnijih emitivnih tržišta. Čak i u ljetnoj špici blagi su minusi u odnosu na lanjski srpanj i kolovoz.

No, svih devet mjeseci okončano je s nešto više od 19,7 milijuna gostiju i dva posto više nego lani, dok je sa 103,8 milijuna noćenja zabilježen plus od jedan posto. Pritom je jadranska regija ugostila 17,5 milijuna, a Zagreb i ostatak zemlje po milijun gostiju. Tradicionalno, Istarsku županiju izabralo je najviše, 4,8 milijuna turista, drugo mjesto drži Splitsko-dalmatinska županija s oko 3,8 milijuna gostiju, a treći je Kvarner s tri milijuna dolazaka od početka godine do kraja rujna.

Turistička berba nije svima jednako uspješna ni kad se gleda vrsta smještaja. Hoteli su s nešto više od 6,6 milijuna gostiju i 23 milijuna noćenja prebacili lanjske brojke za oko dva posto. Isto vrijedi i za kampove koji su tijekom devet mjeseci ove godine imali približno 3,3 milijuna turista i upisali 20,7 milijuna noćenja. Međutim, privatni smještaj tek je dijelom ostvario takve rezultate. Obiteljski smještaj u Hrvatskoj tijekom proteklih devet mjeseci za odmor je izabralo dvjestotinjak tisuća turista više nego hotele, što je također rast prema lani od oko dva posto, ali u noćenjima mu je lanjski broj izmaknuo za desetak tisuća. Inače, privatni smještaj tradicionalno, i brojem gostiju i brojem noćenja, drži prvo mjesto u domaćem turizmu, a ove godine je za devet mjeseci registrirao gotovo 38,5 milijuna noćenja.

Nijemci su tradicionalno bili najbrojniji gosti unatoč blagom minusu prema lani koji nije poništila ni natprosječno dobra posjeta tijekom proteklog rujna. Ove godine za svih devet mjeseci njemačkih je gostiju bilo oko 2,9 milijuna i tridesetak tisuća manje nego prošle godine. U noćenjima zaostatak, pak, iznosi gotovo zanemarivih sedamdesetak tisuća u odnosu na ukupnu brojku od 21,1 milijun noćenja noćenja njemačkih gostiju. Uz Nijemce i Hrvate, milijunski broj dolazaka tijekom ovogodišnjih devet mjeseci premašili su, inače, još jedino Slovenci, Austrijanci i Poljaci. Slovenskih je gostiju u tom razdoblju bilo gotovo 1,6 milijuna i dva posto više nego lani. Austrijskih turista tijekom devet mjeseci ugošćeno je nepunih 1,5 milijuna i otprilike jedan posto više, dok su poljski turisti s 1,2 milijuna dolazaka prebacili lanjske brojke za čak šest posto. Među top deset najbrojnijih nacija na Jadranu u minusu prema prvih devet mjeseci prošle godine su, pored Nijemaca, i Česi, Mađari, Slovaci te Nizozemci. Srećom, minusi su oko jedan-dva do maksimalno četiri posto.