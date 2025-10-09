Naši Portali
SPLITSKI TURIZAM NA RASKRIŽJU

Od Grand hotela Bellevue do apartmanskog kaosa današnjice: Kako je Split izgubio put turizma?

Autor
Jerko Rošin
09.10.2025.
u 19:20

Imajući na umu svoj dosadašnji turistički razvoj, što Dioklecijanov grad, kao jedna od ilustracija našeg turizma, danas ima kao razvojni cilj ili se zatekao izgubljen

Nedavno mi je jedan Amerikanac rekao da imamo nevjerojatno bistro nebo. Kod njih u L. A.-u gotovo da i ne vide nebo jer po danu zbog onečišćenja zraka pogled se ne može probiti do plavetnila neba, a noću zbog svjetlosnog zagađenja kao da nad gradom visi crvenkasta kupola. Kaže da je kod nas prvi put u životu vidio Suze sv. Lovre. Predstavlja li to nekakvu posebnu senzaciju nekome od nas u Splitu? Je li itko od nas impresioniran plavim nebom danju i crno-modrim noću, osutim zvijezdama i ponekim bljeskanjem svjetla aviona; dakako, i Mjesečeva sjaja?

Ključne riječi
urbanizacija razvoj turizma turistička sezona turisti Split

