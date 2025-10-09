Od Grand hotela Bellevue do apartmanskog kaosa današnjice: Kako je Split izgubio put turizma?

Nedavno mi je jedan Amerikanac rekao da imamo nevjerojatno bistro nebo. Kod njih u L. A.-u gotovo da i ne vide nebo jer po danu zbog onečišćenja zraka pogled se ne može probiti do plavetnila neba, a noću zbog svjetlosnog zagađenja kao da nad gradom visi crvenkasta kupola. Kaže da je kod nas prvi put u životu vidio Suze sv. Lovre. Predstavlja li to nekakvu posebnu senzaciju nekome od nas u Splitu? Je li itko od nas impresioniran plavim nebom danju i crno-modrim noću, osutim zvijezdama i ponekim bljeskanjem svjetla aviona; dakako, i Mjesečeva sjaja?