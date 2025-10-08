Damir Krešić: Etažiranje u turističkim zonama paravan je za nekretninski biznis

Budući zakon o prostornom uređenju koji bi trebao zabraniti etažiranje u turističkim zonama i gradnju unutar terena za golf izaziva dosta prijepora, ali ravnatelj Instituta za turizam Damir Krešić nema dvojbi da takvo rješenje treba podržati. S čelnikom ove važne znanstvene institucije razgovaramo zašto bi bilo pogrešno nastaviti praksu etažiranja u turističkim zonama te drugim aktualnostima iz domaćeg turizma.



– Ne znamo kako će ovaj zakon izgledati u konačnici, u javnoj raspravi jest bilo dosta primjedbi upravo na moguću zabranu etažiranja, ali ne vidim koji bi bio smisao etažiranja u turističkim zonama osim da to bude paravan za nekretninske projekte. Istina, pod krinkom turizma javnost takve projekte lakše prihvati, ali suština je da je to samo uljepšana verzija nekretninskog biznisa. Osim toga, Hrvatska u obiteljskom smještaju i takozvanom nekomercijalnom, odnosno vikendicama i stanovima za odmor, ima više od 1,2 milijuna kreveta i povećanja nam nisu potrebna. Pogotovo ne zato da bi naša obala služila kao oaza za one, i to pretežito građane EU, koji su shvatili da je kupiti i iznajmljivati nekretninu u turističkoj regiji isplativije nego držati novac u banci. Mislim da sam i kao predstavnik Instituta za turizam dužan upozoriti da takav razvoj nije u interesu lokalne sredine. Pojedinim bi mjestima mogućnost etažiranja možda bila od koristi, ali za hrvatski turizam u cjelini sigurno ne. Prilično je izvjesno kamo bi nas to odvelo. Za dvadesetak godina i naša bi obala mogla dobiti vizure kao neki dijelovi španjolske obale s najgorim primjerima preizgrađenosti na Mediteranu.