IZDANA UPOZORENJA

VIDEO Uzbuna u turističkom središtu, prijeti strašna oluja: 'Sve će trajati do ponedjeljka'

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
10.10.2025.
u 08:12

Regija Costa Blanca, suočava se s ozbiljnom prijetnjom zbog oluje Alice, koja donosi obilne kiše i visok rizik od poplava. Španjolska meteorološka agencija AEMET izdala je crveno upozorenje za područje Alicantea, turističko središte u istočnoj regiji Valencije, koje stupa na snagu danas. Očekuje se da će u samo 12 sati pasti više od 140 milimetara oborina, što može izazvati bujične poplave i ozbiljne posljedice.

„Izvanredna opasnost. Moguće su poplave i bujične poplave. Slijedite savjete civilne zaštite“, priopćila je agencija na platformi X. Upozorenje se proteže i na susjednu pokrajinu Murciju te Balearske otoke, gdje je za Ibizu izdano narančasto upozorenje, dok se hitne službe na Formenteri pripremaju za brzo djelovanje. Meteorolozi predviđaju da će vrlo obilne kiše potrajati do ponedjeljka, uz visok rizik od lokalnih poplava u nizinskim područjima, potocima i jarugama, piše Daily Mail.

Ova kriza dolazi gotovo godinu dana nakon katastrofalnih poplava u Valenciji u listopadu 2024., kada je poginulo 220 ljudi, što je bila najgora prirodna katastrofa u Španjolskoj u posljednjih nekoliko desetljeća. Tadašnja katastrofa izazvala je bijes javnosti zbog nepravovremenih upozorenja i nedostatne reakcije vlasti, a stanovnici i dalje prosvjeduju tražeći odgovornost dužnosnika. Prošli mjesec regiju su ponovno pogodile obilne kiše, uzrokujući zatvaranje škola, sveučilišta te prekide u željezničkom i cestovnom prometu.

Klimatske promjene dodatno pogoršavaju situaciju. Toplija atmosfera zadržava više vlage iz brzo zagrijavajućeg Sredozemnog mora, povećavajući intenzitet i učestalost ekstremnih kiša u regiji. Turistima koji putuju na španjolske mediteranske obale savjetuje se da pomno prate lokalne vremenske prognoze i slijede službene smjernice.
