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ANALIZA JAREDA SPATARA

Sljedeća faza razvoja AI-a: Od alata do načina rada

VL
Autor
Jared Spataro
17.06.2026.
u 19:55

Prava vrijednost nastaje kada AI prestaje biti vidljiv sustav i postaje neprimjetni dio radnog toka – ubrzavajući procese, odluke i poslovne rezultate

Velik dio današnje rasprave o umjetnoj inteligenciji polazi od činjenice da je razlika između onoga što današnji AI modeli mogu i onoga što organizacije stvarno implementiraju i dalje poprilično velika. Microsoft zato upozorava da problem nije samo u tome što su kompanije oprezne ili spore, nego i u tome što mnoge organizacije još uvijek pokušavaju AI uklopiti u postojeći način rada, umjesto da krenu od pitanja kako bi se taj rad trebao odvijati. Stvarna transformacija ne proizlazi iz "boljih modela", već iz redizajna načina rada, pri čemu tehnologija postupno postaje neupadljiv, ali ključan dio svakodnevice.

Ključne riječi
Infobip umjetna inteligencija AI

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