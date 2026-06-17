Sljedeća faza razvoja AI-a: Od alata do načina rada

Velik dio današnje rasprave o umjetnoj inteligenciji polazi od činjenice da je razlika između onoga što današnji AI modeli mogu i onoga što organizacije stvarno implementiraju i dalje poprilično velika. Microsoft zato upozorava da problem nije samo u tome što su kompanije oprezne ili spore, nego i u tome što mnoge organizacije još uvijek pokušavaju AI uklopiti u postojeći način rada, umjesto da krenu od pitanja kako bi se taj rad trebao odvijati. Stvarna transformacija ne proizlazi iz "boljih modela", već iz redizajna načina rada, pri čemu tehnologija postupno postaje neupadljiv, ali ključan dio svakodnevice.