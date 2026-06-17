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VL
Autor
Večernji.hr
PORTUGAL - DR KONGO

UŽIVO: Portugal krenuo jako, Neves pogodio za vodstvo u 6. minuti

International Friendly - Portugal v Nigeria
RODRIGO ANTUNES/REUTERS
17.06.2026. u 18:15
Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Večernji.hr
Portugal
Neves 6'
1-0
DR Kongo
1. kolo SP-a, 19:00, Houston, Texas
35'

Portugal ima ogroman posjed lopte, no ne uspijevaju kreirati izgledne prilike

Žuti karton
32' (Žuti karton )

Žuti karton za Chancela Mbembu

30'

Igrači Konga uspjeli su doći u solidnu poziciju na 20-ak metara od gola Portugala, no spetljali su se i obrana to lako čisti

28'

Neto je poslao prizemnu loptu u šesnaesterac, no obrana je bila spremna

23'

Portugal drži posjed na sredini terena

18'

U dobroj šansi našao se Bruno Fernandes, no šalje loptu pokraj gola

14'

Novi pokušaj Konga iz daljine, lopta odlazi u korner nakon obrambenog bloka

Žuti karton
13' (Žuti karton )

Žuti karton za Bernarda Silvu

11'

Kongo prijeti, pucao je Wissa s ruba šesnaesterca, no lopta odlazi pokraj lijeve stative

9'

Portugal iznosi loptu prema naprijed

Gol
6' (Gol)

Gol! Portugal vodi. Strijelac je Joao Neves nakon ubačaja s lijeve strane.

4'

Cancelo radi prekršaj, bit će slobodan udarac na polovici Konga

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica

Glavni sudac utakmice je Abdulrahman Al-Jassim iz Katra

Sastavi:

Portugal: Costa; Mendes, Araujo, Veiga, Cancelo; Neves, Fernandes, Vitinha, Silva; Neto, Ronaldo

DR Kongo: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa

Danas od 19:00 reprezentacije Porugala i DR Konga otvaraju svoj nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Ovo će biti prvi susret skupine K, koju uz ove dvije reprezentacije tvore Kolumbija i Uzbekistan. Portugal, iako nikad nije bio prvak, redovita je momčad na svjetskim prvenstvima, te će ih predvoditi Cristiano Ronaldo na svom 6. po redu svjetskom prvenstvu, dok će DR Kongu ovo biti ukupno drugi nastup u povijesti. Posljednji nastup bio im je 1974. godine na SP-u u Zapadnoj Njemačkoj, a tada se država nije zvala DR Kongo, već Zair.

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