UŽIVO: Portugal krenuo jako, Neves pogodio za vodstvo u 6. minuti

ŠVICARCI U PROBLEMIMA

Kaos u taboru sljedećeg protivnika BiH: Suigrači bijesni na kapetana, izbornik pod velikim pritiskom

Bio je to njegov pokušaj da razbudi momčad, ali postigao je suprotni efekt. Sada je pod pritiskom i izbornik Murat Yakin koji mora smiriti momčad u kojoj su suigrači ljutiti na svog kapetana i najvažnijeg igrača