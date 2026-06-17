UŽIVO: Portugal krenuo jako, Neves pogodio za vodstvo u 6. minuti

Portugal ima ogroman posjed lopte, no ne uspijevaju kreirati izgledne prilike
Žuti karton za Chancela Mbembu
Igrači Konga uspjeli su doći u solidnu poziciju na 20-ak metara od gola Portugala, no spetljali su se i obrana to lako čisti
Neto je poslao prizemnu loptu u šesnaesterac, no obrana je bila spremna
Portugal drži posjed na sredini terena
U dobroj šansi našao se Bruno Fernandes, no šalje loptu pokraj gola
Novi pokušaj Konga iz daljine, lopta odlazi u korner nakon obrambenog bloka
Žuti karton za Bernarda Silvu
Kongo prijeti, pucao je Wissa s ruba šesnaesterca, no lopta odlazi pokraj lijeve stative
Portugal iznosi loptu prema naprijed
Gol! Portugal vodi. Strijelac je Joao Neves nakon ubačaja s lijeve strane.
Cancelo radi prekršaj, bit će slobodan udarac na polovici Konga
Počela je utakmica
Glavni sudac utakmice je Abdulrahman Al-Jassim iz Katra
Sastavi:
Portugal: Costa; Mendes, Araujo, Veiga, Cancelo; Neves, Fernandes, Vitinha, Silva; Neto, Ronaldo
DR Kongo: Mpasi; Wan-Bissaka, Kapuadi, Tuanzebe, Mbemba, Masuaku; Mukau, Moutoussamy, Kayembe; Bakambu, Wissa
Danas od 19:00 reprezentacije Porugala i DR Konga otvaraju svoj nastup na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. Ovo će biti prvi susret skupine K, koju uz ove dvije reprezentacije tvore Kolumbija i Uzbekistan. Portugal, iako nikad nije bio prvak, redovita je momčad na svjetskim prvenstvima, te će ih predvoditi Cristiano Ronaldo na svom 6. po redu svjetskom prvenstvu, dok će DR Kongu ovo biti ukupno drugi nastup u povijesti. Posljednji nastup bio im je 1974. godine na SP-u u Zapadnoj Njemačkoj, a tada se država nije zvala DR Kongo, već Zair.
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