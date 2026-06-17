VIDEO Trump o smrti više od stotinu djece u iranskoj školi: 'Pogreške se događaju...'

Američki predsjednik Donald Trump na konferenciji za medije nakon samita G7 u Francuskoj odgovarao je na niz pitanja novinara, a jedno od njih odnosilo se na tragičan napad na školu u Iranu u kojem je, prema dostupnim informacijama, prvog dana rata život izgubilo više od stotinu djece, većinom djevojčica.

Novinar New York Timesa upitao je Trumpa hoće li netko iz njegove administracije snositi odgovornost za taj događaj, s obzirom na to da sukob s Iranom ulazi u novu fazu. Američki predsjednik poručio je kako smatra da je neobično što se takvo pitanje postavlja upravo sada. 'Gledajte, ako je to bila pogreška, a kao što znate, to se istražuje... Tako je čudno što me to pitate u ovoj fazi jer govorite o nečemu što se dogodilo davno, ali nitko to nije učinio namjerno', rekao je Trump.

NYT: Now that you're approaching a new phase in this conflict in this Iran, can you now say whether you will hold anyone in your administration accountable for the strike on a school that killed more than 100 children?



TRUMP: No. It's such a strange question to be asked. It's a… pic.twitter.com/vh0plTlYKZ — Aaron Rupar (@atrupar) June 17, 2026

Dodao je kako se u ratnim okolnostima događaju tragedije te podsjetio na brojne američke žrtve za koje smatra da ih je prouzročio Iran. 'Pretpostavljam da biste onda morali pitati i što je s tisućama vojnika koje su oni digli u zrak kada bi otvorili vrata automobila? Što je s tisućama ljudi koje je ubio Iran? Ne, pogreške se događaju. Rat je gadan. Ali znam da je to pod istragom i mogao bih imati izvješće za vas sutra. Zapravo, to bih pitanje postavio Peteu Hegsethu jer oni to istražuju', izjavio je američki predsjednik.

Američko Ministarstvo obrane od početka navodi kako se provodi opsežna istraga o okolnostima tragedije. Iako su od događaja prošla tri i pol mjeseca, službeno izvješće još nije objavljeno, a slučaj se i dalje vodi pod obrazloženjem da je istraga u tijeku.