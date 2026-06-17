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NAPAD U MINABU

VIDEO Trump o smrti više od stotinu djece u iranskoj školi: 'Pogreške se događaju...'

Foto: REUTERS
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 20:18

Novinar New York Timesa upitao je Trumpa hoće li netko iz njegove administracije snositi odgovornost za taj događaj, s obzirom na to da sukob s Iranom ulazi u novu fazu

Američki predsjednik Donald Trump na konferenciji za medije nakon samita G7 u Francuskoj odgovarao je na niz pitanja novinara, a jedno od njih odnosilo se na tragičan napad na školu u Iranu u kojem je, prema dostupnim informacijama, prvog dana rata život izgubilo više od stotinu djece, većinom djevojčica.

Novinar New York Timesa upitao je Trumpa hoće li netko iz njegove administracije snositi odgovornost za taj događaj, s obzirom na to da sukob s Iranom ulazi u novu fazu. Američki predsjednik poručio je kako smatra da je neobično što se takvo pitanje postavlja upravo sada. 'Gledajte, ako je to bila pogreška, a kao što znate, to se istražuje... Tako je čudno što me to pitate u ovoj fazi jer govorite o nečemu što se dogodilo davno, ali nitko to nije učinio namjerno', rekao je Trump.

Dodao je kako se u ratnim okolnostima događaju tragedije te podsjetio na brojne američke žrtve za koje smatra da ih je prouzročio Iran. 'Pretpostavljam da biste onda morali pitati i što je s tisućama vojnika koje su oni digli u zrak kada bi otvorili vrata automobila? Što je s tisućama ljudi koje je ubio Iran? Ne, pogreške se događaju. Rat je gadan. Ali znam da je to pod istragom i mogao bih imati izvješće za vas sutra. Zapravo, to bih pitanje postavio Peteu Hegsethu jer oni to istražuju',  izjavio je američki predsjednik.

Američko Ministarstvo obrane od početka navodi kako se provodi opsežna istraga o okolnostima tragedije. Iako su od događaja prošla tri i pol mjeseca, službeno izvješće još nije objavljeno, a slučaj se i dalje vodi pod obrazloženjem da je istraga u tijeku.
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Ključne riječi
Donald Trump Iran napad škola Minabu

Komentara 6

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LU
Lujo123
20:57 17.06.2026.

Poznato je što gospodin predsednik Trump misli o novinarima New York Timesa. Novinarska bolumenta se nikako ne može pomiriti sa gubitkom izbora. Pate pa su zločesti ali samo neka pate još će dugo patiti. A možda i prestanu izlaziti i plasirati laži.

Avatar kozorog
kozorog
20:58 17.06.2026.

Sad i Nijemci valjda mogu reći za sve lošeg što su učinili, da bilo je davno. Ni jedan narod ne bi trebao nositi vječnu krivnju za ono što su preci učinili.

SA
saudinus
20:29 17.06.2026.

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