Za proizvodnju baterijskih sustava još 150 radnih mjesta

U Rimac Kampusu u zagrebačkom Kerestincu jučer je predstavljena serijska proizvodnja visokonaponskih baterijskih sustava, zasad još u testnoj fazi. Najnoviji je to korak u jačanju proizvodnih kapaciteta Rimac Technologyja i potvrda njihove pozicije pouzdanog Tier 1 partnera globalne automobilske industrije. Nove proizvodne linije novinarima su predstavili Mate Rimac, osnivač i predsjednik Rimac Grupe, zatim Nurdin Pitarević, CEO Rimac Technologyja, i Marko Brkljačić, COO Rimac Technologyja.

Rimac Technology samostalno razvija i proizvodi visokonaponske baterijske sustave za nekoliko programa vodećih svjetskih proizvođača automobila, među kojima je i BMW Grupa, čije električne modele, uključujući i novi BMW i7, opskrbljuje tom tehnologijom. Na projektu u Hrvatskoj već radi oko 200 zaposlenika, većinom inženjera, a do kraja godine u Kampusu će se zaposliti dodatnih 150 ljudi za potrebe serijske proizvodnje.

Proizvodnja se odvija u Rimac Kampusu, jednom od najvećih industrijskih pogona te vrste u Europi – prostire se na 90 tisuća četvornih metara, od čega je 70 posto kapaciteta posvećeno proizvodnji baterijskih sustava za nekoliko paralelnih programa globalnih proizvođača automobila, dok sam proizvodni prostor namijenjen BMW i7 programu obuhvaća 15 tisuća četvornih metara.

"Kampus je od samog početka projektiran upravo za takve programe – kompleksnu, visokospecificiranu i visokoserijsku proizvodnju baterija za vodeće svjetske automobilske marke. Rimac Technology time dobiva infrastrukturu, fleksibilnost i razmjere potrebne da bude pouzdan Tier 1 partner na najvišoj razini industrije. Proizvodni kapaciteti Kampusa potpuno su ispunjeni, a planiramo i njihovo daljnje širenje", poručio je predsjednik Rimac Grupe Mate Rimac, dok je CEO Rimac Technologyja Nurdin Pitarević istaknuo da je ova suradnja potvrda da vodeći svjetski proizvođači biraju Rimac Technology kao partnera zbog inovacija koje tim kontinuirano razvija i proizvodi...

"Pred kompanijom je vrijeme rasta u kojem se dodatno širi krug partnera među vodećim svjetskim proizvođačima automobila. Lanjske godine kompanija je ostvarila 245 milijuna eura prihoda, dok se ove godine očekuje rast od 40 posto", najavljuje Pitarević, koji je kao odliku koju partneri kod njihova tima posebno cijene istaknuo brzinu. Na naše pitanje u čemu se točno očituje ta brzina, Pitarević je odgovorio da je tim Rimac Technologyja po brzini realizacije u prednosti u odnosu na konkurenciju za tri do šest mjeseci, a da je razlog tome znatno jednostavniji proces donošenja odluka, što je partnere iz BMW-a oduševilo. COO Rimac Technologyja Marko Brkljačić istaknuo je da je njihov tim razvio novi baterijski sustav, izgradio potpuno novi proizvodni pogon, industrijalizirao dvije pune proizvodne linije i uspostavio end-to-end opskrbni lanac.