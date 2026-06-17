Čelnica jedne od vodećih županija po projektima: 'Mladi će ostati tamo gdje vide perspektivu za život i obitelj'

Nakon što je Vlada i službeno dala zeleno svjetlo za gradnju novog Kliničkog bolničkog centra u Osijeku dodjelom državnog zemljišta te odlukom o financiranju, sve je spremno za početak realizacije megaprojekta vrijednog više od 850 milijuna eura koji će osigurati modernu zdravstvenu skrb za oko milijun ljudi koji gravitiraju prema osječkoj bolnici. No, to nije jedini veliki projekt koji se odvija na području Osječko-baranjske županije, a koji je obilježio prvu godinu mandata županice Nataše Tramišak. U proteklih godinu dana pokrenut je jedinstveni projekt "Naša Slavonija i Baranja - naš dom" kojim žele zadržati mlade u županiji, a koji se provodi jedino na području ove županije. Od velikog značaja je i gradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak kojim se planira dugoročno riješiti gospodarenje otpadom za dvije slavonske županije. U razgovoru za Večernji list, Tramišak govori o prioritetima županije, demografskoj revitalizaciji te izazovima i uspjesima prve godine na čelu županije, ali nam otkriva i odakle crpi motivaciju s obzirom na njezin intenzivan raspored i svakodnevno obilaženje županije, od Baranje do Našica, Đakova, Donjeg Miholjca...

Iza vas je prva godina mandata na čelu Osječko-baranjske županije. Po čemu ćete je najviše pamtiti i jeste li uspjeli ostvariti ono što ste zacrtali na početku?

Početak mandata obilježio je nastavak rada na projektima započetim s mojim prethodnikom, a danas ministrom obrane, g. Ivanom Anušićem te brojni susreti s građanima i konkretni rezultati koje smo ostvarili. Županija je danas aktivan partner u razvoju svakog dijela našeg područja. Pokrenuli smo program "Naša Slavonija i Baranja - naš dom", započeli realizaciju niza infrastrukturnih projekata, nastavili ulaganja u obrazovanje, zdravstvo, poljoprivredu i gospodarstvo te napravili ključne korake prema izgradnji novog KBC-a Osijek. Još nisam zadovoljna ostvarenim – jer smo tek počeli raditi velike stvari koje će obilježiti razvoj naše Slavonije i Baranje u godinama koje dolaze.

Osječko-baranjska županija veliko je područje s vrlo različitim potrebama. Što vam je teren pokazao o stvarnim prioritetima ljudi u gradovima, općinama i na selima?

Bez obzira razgovarate li s ljudima u našim većim ili manjim gradovima ili općinama, prioriteti su vrlo slični. Ljudi žele kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, dobre škole i vrtiće, sigurna radna mjesta, prometnu povezanost i mogućnost da svoju budućnost grade u svom kraju. Upravo zato naše politike usmjeravamo na podizanje kvalitete života. Teren mi je dodatno potvrdio koliko je važno ravnomjerno razvijati cijelu županiju jer svaka sredina ima svoje potencijale i zaslužuje jednake razvojne prilike.

Jedan od programa koji je posebno odjeknuo je "Naša Slavonija i Baranja – naš dom". Možemo li zadržati mlade na selu? U kojoj je fazi projekt i koje mjere već daju prve rezultate?

Mladi će ostati tamo gdje vide perspektivu za život i obitelj. Upravo zato smo pokrenuli ovaj program, koji je za sada jedinstven u Hrvatskoj. U prvoj fazi gradimo 43 obiteljske kuće i 3 stambene zgrade u 20 naselja diljem županije, a istodobno dodjeljujemo potpore mladim obiteljima za kupnju, izgradnju i rekonstrukciju prve nekretnine. Već smo dodijelili prvih 86 potpora vrijednih 470 tisuća eura, a posebno veseli što te obitelji imaju 106 djece. To pokazuje da demografska revitalizacija nije samo cilj nego, proces koji već daje konkretne rezultate.

Koliko je danas važno da županija ne bude samo administrativna razina, nego aktivan partner građanima, poduzetnicima, poljoprivrednicima i lokalnim sredinama?

Smatram da moderna županija mora biti puno više od administracije. Naš je zadatak povezivati ljude, institucije i razvojne projekte te pomagati u rješavanju konkretnih problema. To znači biti prisutan na terenu, slušati potrebe građana i brzo reagirati. Poduzetnicima trebamo stvarati uvjete za rast, poljoprivrednicima pomagati u razvoju proizvodnje, a gradovima i općinama biti partner u realizaciji projekata. Takav pristup daje rezultate jer razvoj dolazi i iz rada u uredu, ali i kroz suradnju sa svima koji stvaraju vrijednost u svojoj zajednici.

09.06.2026., Osijek - Natasa Tramisak,zupanica osjecko-baranjske zupanije Photo: Davor Javorovic/PIXSELL Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Među najvećim projektima na području županije gradnja je novog Kliničkog bolničkog centra Osijek. Je li realno za očekivati da bi Osijek kroz pet-šest godina mogao dobiti novu bolnicu i što taj projekt znači za zdravstveni sustav cijelog istoka Hrvatske?

Da, realno je. Uoči Dana županije Vlada Republike Hrvatske donijela je zaključak o financiranju projekta, a zajednički smo riješili i imovinsko-pravne odnose potrebne za početak realizacije. Novi KBC Osijek vrijedan je više od 850 milijuna eura i najveći je zdravstveni projekt u povijesti istoka Hrvatske. To nije projekt samo za Osijek ili našu županiju, nego za gotovo milijun stanovnika koji gravitiraju ovoj ustanovi. Nova bolnica značit će kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu skrb, suvremene uvjete rada i zdravstveni sustav spreman za izazove budućnosti. Zahvaljujem se predsjedniku Vlade, g. Andreju Plenkoviću za ovaj hvalevrijedan projekt stoljeća za naše područje.

Velik i važan projekt je i Regionalni centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Zašto je taj projekt važan i što će njegovom realizacijom dobiti građani i jedinice lokalne samouprave?

RCGO Orlovnjak jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata u području zaštite okoliša. Riječ je o projektu vrijednom više od 118 milijuna eura koji će obuhvatiti područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Njegovom realizacijom uspostavit ćemo moderan i održiv sustav gospodarenja otpadom usklađen s europskim standardima. Građani će dobiti učinkovitiji sustav zbrinjavanja otpada, a jedinice lokalne samouprave dugoročno održivo rješenje za gospodarenje otpadom. To je ulaganje u kvalitetu života, zaštitu okoliša i odgovorno upravljanje resursima.

Koje biste još projekte izdvojili kao ključne za razvoj županije u ovoj fazi mandata?

Uz novi KBC Osijek i program stambenog zbrinjavanja mladih, izdvojila bih najveći investicijski ciklus u obrazovanje u povijesti županije. Trenutno provodimo 19 projekata izgradnje i dogradnje škola za potrebe jednosmjenske nastave. Nastavljamo razvoj Gospodarskog centra kroz izgradnju kongresne dvorane i poslovnog tornja, ulažemo u prometnu infrastrukturu te u brojne projekate u području socijalne skrbi, kulture i sporta. Naš cilj nije samo graditi objekte, nego stvarati uvjete za kvalitetniji život, nova radna mjesta i dugoročni razvoj cijele županije.

Koji je projekt u prvoj godini mandata za vas osobno bio najizazovniji i zašto?

Svaki veliki projekt nosi svoje izazove, ali izdvojila bih program revitalizacije mlinske industrije s ciljem povećanja prerade žitarica, kao i program "Naša Slavonija i Baranja – naš dom" te projekt novog KBC-a Osijek. Kod stambenog programa bilo je potrebno osmisliti potpuno novi model koji će odgovoriti na demografske izazove i potrebe mladih obitelji. S druge strane, novi KBC zahtijevao je koordinaciju velikog broja institucija i donošenje ključnih odluka koje će odrediti budućnost zdravstvenog sustava na istoku Hrvatske. Upravo zato posebno me veseli što danas svi ovi projekti prelaze iz faze planiranja u fazu konkretne realizacije.

Što vam građani najčešće govore kada ste na terenu? Jesu li to infrastrukturni problemi, radna mjesta, stanovanje, prometna povezanost, vrtići i škole?

Najčešće razgovaramo upravo o kvaliteti svakodnevnog života. Ljude zanimaju zdravstvena skrb, stanje cesta, škole, vrtići, mogućnosti zapošljavanja i stambeno zbrinjavanje mladih. Ono što me posebno veseli jest da danas sve češće razgovaramo o razvojnim projektima i novim prilikama, a sve manje o odlascima. Građani žele vidjeti konkretne rezultate i osjećati da se njihov kraj razvija. Upravo zato nastojimo biti prisutni na terenu i odluke donositi na temelju stvarnih potreba ljudi.

Vaš raspored vrlo je intenzivan i gotovo ste svakodnevno negdje na terenu. Odakle crpite motivaciju i energiju za takav tempo?

Motivacija mi je svaki naš stanovnik i svaki pomak prema boljem životu naših stanovnika. Kada vidite novu školu, obnovljenu cestu, mladu obitelj koja ostaje živjeti u svom mjestu ili projekt koji mijenja kvalitetu života građana, tada znate zašto radite ovaj posao. Naša Slavonija i Baranja imaju ogroman potencijal i vjerujem u budućnost našega kraja. Svaki novi projekt, svaki uspjeh naših ljudi i svaka pozitivna promjena dodatni su poticaj da nastavimo raditi još predanije i odgovornije.