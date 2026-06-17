DP u rezoluciji traži uspostavu posebne izborne jedinice za Hrvate

Domovinski pokret objavio je tekst prijedloga rezolucije kojom bi Sabor po njihovu mišljenju trebao zaštititi Hrvate u Bosni i Hercegovini od preglasavanja na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH. Predloženim dokumentom zaziva se uspostava posebne izborne jedinice za BH Hrvate kao alat za osiguranje poštenih izbora i ostvarivanje njihove pune političke ravnopravnosti kao konstitutivnog naroda. Od Vlade se traži nastavak aktivne potpore integraciji BiH u EU, pri čemu se inzistira na podršci reformama koje će odražavati tronacionalni karakter BiH, uključujući političku, jezičnu, kulturnu i teritorijalnu autonomiju hrvatskog naroda, i trajno onemogućiti političku dominaciju nad BH Hrvatima. U tom smjeru ide i poziv Vladi da u pristupnim pregovorima susjedne države koristi sve raspoložive mehanizme, uključujući i pravo veta, kako bi spriječila inicijative koje bi bile protivne interesima tamošnjih Hrvata.

Oduzimanje putovnice

Sabor bi, prema DP-ovu planu, najoštrije osudio pozive na izborni inženjering s ciljem preglasavanja Hrvata na izborima za Predsjedništvo i Dom naroda Parlamenta BiH, a bosanskohercegovačke političare koji promiču i potiču takve izborne manipulacije proglasili bi personom non grata, dakle nepoželjnima na teritoriju Hrvatske. Među zanimljivijim je alatima koje DP predlaže kao oblik pritiska na političare iz susjedne države koji stoje iza preglasavanja Hrvata, koje se na izborima za hrvatskog člana Predsjedništva BiH dogodilo već pet puta, i revizija državljanstava koje je Hrvatska dodijelila osobama koje žive u BiH. Iza ove točke krije se upozorenje da bi dobar dio tih ljudi mogao izgubiti hrvatske putovnice, što bi im otežalo kretanje i poslovanje u EU. Upućeni, međutim, govore kako je riječ o mogućnosti koja se spominje već godinama, ali je teško provediva jer je praktički nemoguće oduzeti državljanstvo nekom kome je ono dano sukladno zakonu koji je u tom trenutku bio na snazi, čak i ako se radi o osobama koje su kasnije radile na slabljenju položaja hrvatskog naroda u BiH.

Uz Vladu, zaduženje bi po predloženoj rezoluciji dobio i predsjednik Sabora, koji bi do kraja ove godine trebao osigurati smjernice za jačanje dijaloga i institucionalne suradnje s Hrvatskim narodnim saborom BiH, utemeljene među ostalom na "poštovanju višestranačja i širokoj zastupljenosti političkih stavova".

Ovakav tekst daleko je umjereniji, a onda i realniji od ideja koje je DP iznosio u ranijim istupima, od priopćenja u kojem je Ivan Penava zazivao povratak Herceg-Bosne ne osnuje li se posebna izbora jedinica za Hrvate do izjava Josipa Dabre o "sjedinjenim državama BiH u konfederaciji s RH". Prijedlog rezolucije samim su time učinili prihvatljivijim za starijeg koalicijskog partnera, što pak HDZ dovodi u situaciju da će se teže odlučiti reći "ne" Penavinoj stranci na ovom pitanju. Iz najveće su stranke odmah nakon najave DP-ove inicijative stizale procjene da se u ovom času ne treba upuštati u takve krupne korake kako se ne bi naštetilo BH Hrvatima na jesenskim izborima u toj državi. Ipak, nakon sastanka s DP-ovcima u utorak, iz HDZ-a su nas izvijestili kako su spremni zajednički raditi na pronalaženju mehanizama kojima bi se u ovom času najbolje mogli zaštiti interesi Hrvata u BiH. U tu svrhu DP-ovi predstavnici su bili na sastanku u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova, no konačni stav HDZ-a o njihovu prijedlogu do zaključenja ovog izdanja nije bio poznat.

Grlić Radman oprezan

Ministar Gordan Grlić Radman uoči tog je sastanka bio vrlo oprezan, izjavio je kako će HDZ o tome hoće li podržati DP-ov prijedlog donijeti tek nakon što analizira njegov sadržaj, što ne treba čuditi s obzirom na spomenute kontradiktorne izjave koje su na ovu temu stizale iz DP-a protekla dva tjedna, iz kojih se moglo zaključiti kako u DP-u ni sami nisu načisto s tim jesu li za posebnu izbornu jedinicu ili treći entitet, "sjedinjene države", konfederaciju... Sve skupa upućivalo je i na trvenja unutar stranke, a dojam je pojačalo zakazivanje konferencije za novinare na kojoj su poslijepodne trebali govoriti DP-ov sadašnji i bivši glavni tajnik Mladen Barać i Dabro, no konferencija je otkazana nakon više od pola sata kašnjenja, a iz stranke su poručili kako će se oglasiti priopćenjem.

Prijedlog rezolucije objavljujemo u cijelosti: