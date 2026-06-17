Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 234
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
UŽIVO OD 22 Stigli sastavi Hrvatske i Engleske: Dalić iznenadio i ostavio ključnog igrača na klupi
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
UŽIVO Portugal predvođen Ronaldom lovi pobjedu protiv DR Konga
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEOČEKIVANI ZAOKRET

Macron pred susret s Trumpom: 'Oduvijek imam povjerenja u njega, ispunjava svoja obećanja'

Foto: REUTERS
1/4
VL
Autor
Marijeta Nekić/Hina
17.06.2026.
u 19:57

Macron je poželio toplu dobrodošlicu Trumpu, koji nije ljubitelj ovakvih velikih međunarodnih okupljanja pa je prošle godine čak prerano napustio samit G7 u Kanadi

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u srijedu da je "uvijek održavao dijalog" i "oduvijek imao povjerenja" u američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je tijekom sastanka na vrhu G7 u Evianu napravio neočekivani zaokret u korist Ukrajine. "Uvijek sam mu govorio kako stvari stoje. Kad se ne slažemo, priznajemo to, ali kad nešto obeća, toga se drži", rekao je francuski predsjednik na konferenciji za novinare.

Macron je poželio toplu dobrodošlicu Trumpu, koji nije ljubitelj ovakvih velikih međunarodnih okupljanja pa je prošle godine čak prerano napustio samit G7 u Kanadi. Ugostit će ga u srijedu navečer u palači Versailles, što je izazvalo kritike Macronovih protivnika koji kažu da je previše pomirljiv prema američkom predsjedniku. "Da nisam dosljedno održavao odnos u proteklih nekoliko mjeseci, mogli biste sumnjati u njegovu dinamiku", rekao je francuski predsjednik.

No, ustvrdio je da nikada nije bio dvosmislen ili slab. "Uvijek sam bio jasan u izražavanju svojih neslaganja", rekao je, navodeći Grenland i Ukrajinu kao primjere. Macron je priznao da je "uvijek održavao dijalog" jer diplomacija nije samo "primanje ljudi s kojima se potpuno slažete". Dodao je da Francuska zna kako počastiti svoje goste. "Nemojmo se sramiti onoga što jesmo. Versailles je diplomatski instrument i instrument moći", naglasio je. Koristeći sportski žargon, Macron je izjavio da, poput francuske nogometne reprezentacije, bilo da igra u gostima ili kod kuće, cilj je zabijati golove.

Trump je neposredno prije dolaska na sastanak na vrhu G7 prijetio da će uvesti stopostotne carine na francuska vina. Prošlog je tjedna njegova administracija naredila američkoj tvrtki za umjetnu inteligenciju Anthropic da stranim državljanima obustavi pristup svojim najmoćnijim modelima. "Da nismo vidjeli predsjednika Trumpa i njegov tim, gdje bismo bili po pitanju AI? Bili bismo u sukobu jer se danas sve komunicira samo putem objava i priopćenja za javnost", rekao je Macron.
FOTO Jedna od najpoznatijih navijačica obukla hrvatski dres, javili joj se engleski navijači: 'Hrvatska ima najljepše žene na svijetu'
1/10
Ključne riječi
G7 Donald Trump Emmanuel Macron

Komentara 1

Pogledaj Sve
72
72d
20:07 17.06.2026.

Agenda 2020-2030 sve je predstava za javnost što je laž veća to će ljudi bolje vjerovati .

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!