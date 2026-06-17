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U Bruxellesu otkriven veliki plan Ursule von der Leyen? 'Neće se kandidirati ponovno'

G7 summit in Evian-les-Bains
Foto: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS
1/6
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 12:46

Prema tvrdnjama dvojice visokih dužnosnika upoznatih s razgovorom, Seibert je naglasio kako von der Leyen nije zainteresirana za kandidaturu za treći mandat.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen navodno ne namjerava tražiti još jedan mandat na čelu izvršnog tijela Europske unije nakon isteka aktualnog mandata 2029. godine. Informaciju je, prema pisanju Politico, tijekom privatnog sastanka s visokim dužnosnicima Komisije iznio njezin šef kabineta Bjoern Seibert. Kako navodi Politico, Seibert je početkom lipnja na privatnoj večeri s oko 15 visokih dužnosnika Europske komisije pokušao odbaciti kritike da reorganizacija unutar Komisije predstavlja novi pokušaj centralizacije moći u rukama predsjednice.

Prema tvrdnjama dvojice visokih dužnosnika upoznatih s razgovorom, Seibert je naglasio kako von der Leyen nije zainteresirana za kandidaturu za treći mandat. Time je odgovorio na optužbe da institucionalne promjene koje provodi služe učvršćivanju njezina političkog utjecaja u budućnosti. Glasnogovornica Europske komisije ranije je za Politico izjavila kako je predsjednica trenutačno „u potpunosti usredotočena na svoj mandat i ključne izazove s kojima se Europa suočava“, dodajući da će o mogućoj kandidaturi za 2029. godinu biti vremena razgovarati kasnije.

Za razliku od predsjednika Europskog vijeća, koji su ograničeni na dva mandata, predsjednici Europske komisije nemaju takvo formalno ograničenje. Dosad je samo Jacques Delors obnašao tri uzastopna mandata na čelu Komisije. Von der Leyen će do europskih izbora 2029. godine navršiti 70 godina. Dok njezini pristaše tvrde da je snažnije upravljanje iz vrha Komisije pomoglo Europskoj uniji u suočavanju s velikim krizama, uključujući rat u Ukrajini i trgovinske napetosti sa Sjedinjenim Državama, kritičari upozoravaju na sve izraženiju centralizaciju odlučivanja tijekom njezina drugog mandata.

Politico navodi i da je jedan od sudionika večere izravno upitao Seiberta zašto bi predsjednica trošila politički kapital na institucionalne reforme pred kraj mandata ako ne planira ostati dovoljno dugo da od njih ima koristi. Prema izvorima upoznatima s razgovorom, Seibert je čak tri puta ponovio kako se von der Leyen ne planira ponovno kandidirati, istovremeno istaknuvši da proces reorganizacije Europske komisije još nije dovršen.

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Ključne riječi
pučka stranka Europska komiisja Ursula von der Leyen

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