Kadrovske promjene na zatvorenoj sjednici Vlade: Smjene, nova imenovanja i izvješće o europskom novcu

Na zatvorenom dijelu današnje, 177. sjednice Vlade utvrđeno je stajalište Republike Hrvatske za sastanak Vijeća za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 22. i 23. lipnja 2026. S obzirom da je riječ o pregovaračkim pozicijama koja će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju, javljaju iz Vlade.

Dodaju da je dinamika rada i priprema tih sastanaka takva da se dnevni redovi, raspravne točke, zaključci i drugi dokumenti potrebni za sastanke tek usuglašavaju u odgovarajućim procedurama u tjednu prije samoga sastanka. Slijedom toga, moguća je i očekivana izmjena i dopuna stajališta država članica, pa i onih koje će zastupati Hrvatska. Vlada će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.

Usvojeno je Izvješće o provedbi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za svibanj 2026. Članovi Vlade usmeno su izviješteni o stanju iskorištenosti sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj. Usvojeni su pregledi zakonskih i podzakonskih prijedloga kojima Republika Hrvatska preuzima pravnu stečevinu Europske unije za 2026. godinu. Radi se o redovitom izvještavanju o učinjenom u procesu preuzimanja pravne stečevine Europske unije.

Što se tiče kadrovskih pitanja, razriješeni su dosadašnji članovi i zamjenici članova Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva, zbog isteka mandata, te imenovani novi članovi i zamjenici članova navedenog Nacionalnog odbora kao predstavnici nadležnih ministarstava i tijela državne uprave, predstavnika organizatora volontiranja ili organizacija civilnoga društva koje se bave razvojem volonterstva i nezavisnih stručnjaka koji se bave volonterstvom i civilnim društvom na prijedlog jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, navode iz Vlade.

Razriješeni su članovi: Marija Pletikosa, Ana Ugrina, Ines Loknar-Mijatović, Ines Katić, Mira Križanović, Vedran Soldo, Maja Rauch, Tomislav Marević, Adela Čujko, Matija Blaće, Ivana Zadražil Vorberger, Jelena Kamenko Mayer, dr. sc. Gordana Šimunković, Sanja Barišić, Jasenka Borovčak, dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš, Nikolina Bertol, Daniela Bukvić, Ivana Rumenović Novinić, Sonja Pokupec Salković, i Marija Prekupec, te zamjenici članova: Katica Lažeta, Anita Prša, Katarina Coha, Iva Marija Ilić, Ana-Maria Pavić, Tanja Erceg, Emina Grd, Branimir Maretić, Ozren Pavlović Bolf, Nikolina Petrac, Danijela Stiplošek, Marta Hauser, Caterina Rende Dominis, Marina Žilić, dr. sc. Sandra Lovrenčić, Ana Đurkan, Davor Zeko, Hrvoje Kovač i Ksenija Krivec Jurak.

Novoimenovani članovi Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva su: Marija Pletikosa, Ana Ugrina, Milena Čalić-Jelić, Iva Marija Ilić, Mira Križanović, Tanja Erceg, Valentina Cesar, Branimir Maretić, Adela Čujko, Matija Blaće, Jelena Kamenko Mayer, Jasenka Borovčak, Nikolina Bertol, Mejrema Lujinović, Ivana Zadražil Vorberger, dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš, Boris Vujnović, dr. sc. Gordana Šimunković, Anita Zeko, Sonja Pokupec Salković i Marija Prekupec, dok su novoimenovani zamjenici članova istog Nacionalnog odbora: Ivana Ružman, Anita Prša, Jelena Dokša, Petra Vuković, Ana-Maria Pavić, Vedran Soldo, Lana Budrovac, Edo Kadić, Martina Vuletić, Danijela Bočvarov, Marta Hauser, Marina Žilić, Sandra Plečko, Davor Zeko, Zrinka Trusić, dr. sc. Sandra Lovrenčić, Matea Jakolić, Dorotea Knezović, mr.sc. Edita Maretić Dimlić, Nives Kopajtich Škrlec i Ksenija Krivec Jurak.

Državnom službeniku Anti Mihaljeviću dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog inspektora Inspektorata sigurnosti cestovnog prometa i cesta u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, do imenovanja glavnog inspektora Inspektorata, a najduže do šest mjeseci. Vlada je donijela Zaključak kojim se predlaže Skupštini društva Hrvatska Lutrija d.o.o. izbor dr. sc. Hrvoja Šimovića, Darije Radovanić i Ante Đapića za članove Nadzornog odbora, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci.

Državnoj službenici Nives Zvonarić ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za medije i razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Ministarstvu kulture i medija, s danom 23. lipnja 2026., do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci. Donesen je Zaključak kojim se predlaže Glavnoj skupštini društva Croatia Airlines d.d. izbor dr. sc Zlatka Mateše, dr. sc. Zorana Barca i dr. sc. Mirka Tatalovića za članove Nadzornog odbora društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci, javljaju iz Vlade.