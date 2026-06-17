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'VAŽNOST STABILNOSTI I SURADNJE'

Plenković se sastao s Rutteom: 'Ključna je misija zaštitit Hrvatsku i druge saveznike od zračnih prijetnji i raketa'

Foto: NATO
1/4
VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
17.06.2026.
u 18:52

“Razgovarao sam o pripremama za nadolazeći samit u Ankari, daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, krizi na Bliskom istoku te sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi”, objavio je Plenković na X-u

Hrvatski premijer Andrej Plenković sastao se u srijedu u Bruxellesu s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom s kojim je razgovarao o pripremama za predstojeći samit Saveza 7. i 8. srpnja u Ankari. “Razgovarao sam o pripremama za nadolazeći samit u Ankari, daljnjem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, krizi na Bliskom istoku te sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi”, objavio je Plenković na X-u.

Dodao je da Hrvatska izdvaja više od dva posto BDP-a za obranu te da je daljnjim ulaganjima u modernizaciju Oružanih snaga usmjerena na ostvarivanje cilja o izdvajanju 3,5 posto BDP-a za obranu i 1,5 posto za povezane aktivnosti do 2035. godine.

“Kao pouzdana i aktivna saveznica nastavljamo doprinositi NATO misijama i operacijama kroz KFOR i aktivnosti prednjih kopnenih snaga. U promjenjivom sigurnosnom okruženju istaknuli smo važnost NATO-ove integrirane protuzračne i proturaketne obrane za zaštitu saveznika od zračnih i raketnih prijetnji iz bilo kojeg smjera”, objavio je Plenković. Također je izrazio snažnu potporu Ukrajini te da će Hrvatska nastaviti i s financijskim doprinosom u okviru inicijative PURL, kroz koju europski saveznici kupuju oružje od Sjedinjenih Država i dostavljaju ga Ukrajini.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte poželio je dobrodošlicu predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkoviću u sjedište NATO-a u Bruxellesu.  Glavni tajnik i hrvatski premijer razgovarali su i o važnosti NATO-ove integrirane protuzračne i proturaketne obrane. Složili su se da je riječ o ključnoj zadaći za zaštitu Hrvatske i ostalih saveznica od zračnih i raketnih prijetnji koje mogu doći iz bilo kojeg smjera. Rutte je pritom naglasio važnost prilagodbe NATO-ovih politika, planova i sposobnosti promjenjivom sigurnosnom okruženju.

Rutte i Plenković razmijenili su mišljenja o razvoju situacije na zapadnom Balkanu te su ponovno potvrdili važnost stabilnosti, dijaloga i suradnje u cijeloj regiji. Glavni tajnik zahvalio je Hrvatskoj na čvrstoj potpori Ukrajini i doprinosu Savezu, uključujući sudjelovanje u mirovnoj misiji KFOR na Kosovu te u NATO-ovim Prednjim kopnenim snagama (FLF). Rutte je također pozdravio nastavak hrvatskih ulaganja u obranu i modernizaciju oružanih snaga, piše na stranicama NATO-a.
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Ključne riječi
Mark Rutte NATO Andrej Plenković samit

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