Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 218
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Ovo je sastav Hrvatske za Englesku! Jedan veznjak nametnuo se Daliću, promjene i u napadu
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
Engleska mijenja obranu i krila: poznat sastav za Hrvatsku
UŽIVO Portugal predvođen Ronaldom lovi pobjedu protiv DR Konga
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRUŽILA PODRŠKU

Oglasila se i bivša predsjednica! Evo što je poručila vatrenima

Francuska nogometna reprezentacija je Svjetski prvak u nogometu
Marvin Ibo Guengoer
VL
Autor
Šimun Ilić
17.06.2026.
u 19:00

Na kraju je podršku Vatrenima proširila i na međunarodnu publiku, pozvavši navijače diljem svijeta da večeras navijaju za Hrvatsku. Hrvatska reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske otvara nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poslala je poruku podrške hrvatskoj reprezentaciji uoči večerašnje utakmice protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu u Dallasu. Iako se trenutačno nalazi u Taškentu te ne može biti na stadionu, Grabar-Kitarović poručila je kako će vatrene bodriti svim srcem, gdje god bila.

„Večeras moje srce putuje iz Taškenta u Dallas. Iako zbog obveza ne mogu biti uz vatrene na stadionu, uz njih sam svim srcem – u crveno-bijelom, gdje god bila“, napisala je na Facebooku. U emotivnoj objavi pozvala je hrvatske reprezentativce da igraju za sebe, Hrvatsku i navijače diljem svijeta. „Dečki, večeras igrajte za sebe, za Hrvatsku, za navijače i za sve nas koji vas bodrimo iz svih krajeva svijeta. Ajmo, Hrvatska! Nek' jače kuca to, Srce Vatreno!“, poručila je bivša predsjednica.

Na kraju je podršku vatrenima proširila i na međunarodnu publiku, pozvavši navijače diljem svijeta da večeras navijaju za Hrvatsku. Hrvatska reprezentacija večeras od 22 sata u Dallasu protiv Engleske otvara nastup na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Ključne riječi
Svjetsko nogometno prvenstvo Hrvatska Vatreni SP 2026. nogomet svjetsko prvenstvo Kolinda Grabar - Kitarović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!