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U AMERICANI

Valentina Miletić naježila se zbog izjave hrvatske legende: 'Nakon himne rekao mi je da može umrijeti'

Šibenik: Valentina Miletić ispred stadiona prije susreta Šibenika i Hajduka
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
17.06.2026.
u 19:15

Uoči nestrpljivo isčekivane utakmice vatrenih u emisiji Americana na HRT-u Tomislav Ivković prisjetio se odlaska na svjetsko prvenstvo u Njemačku 2006. godine, kao pomoćnik izbornika, legendarnog Zlatka Cice Kranjčara

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras u 22 sata otvara nastup na svjetskom prvenstvu u utakmici protiv Engleske u Dallasu. Uoči nestrpljivo isčekivane utakmice vatrenih u emisiji Americana na HRT-u Tomislav Ivković prisjetio se odlaska na svjetsko prvenstvo u Njemačku 2006. godine, kao pomoćnik izbornika, legendarnog Zlatka Cice Kranjčara.

- Nikad neću zaboraviti kad sam 2006. godine stajao pored Cice Kranjčara, svirala je hrvatska himna. I Cico me pogledao i rekao: 'Tomek, sad mogu i umret - ispričao je Ivković, a na to je voditeljica Americane Valentina Miletić odgovorila da se naježila.

Hrvatska je na spomenutom prvenstvu otvorila natjecanje utakmicom s Brazilom, koju je izgubila s 1:0. Uslijedili su remiji s Japanom i Australijom te nažalost ispadanje u skupini. Poznata je scena u kojoj ponosni Zlatko Cico Kranjčar sa suzama u očima pjeva hrvatsku himnu u toj utakmici s Brazilom. Slavni hrvatski trener i bivši igrač preminuo je prije pet godina, a njegov sin Niko bio je jedan od predvodnika vatrenih na tom Mundijalu.

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Ključne riječi
Hrvatska SP 2026. Zlatko Kranjčar Valentina Miletić

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