Prizor s plaže na popularnom hrvatskom otoku zgrozio mještane: 'To su fekalije, a sve se događalo pred kupačima'

Stanovnike i goste Lumbarde na Korčuli neugodno je iznenadio prizor zabilježen na jednoj od omiljenih lokalnih plaža. Na snimci koja se proširila među mještanima vidi se kako iz cijevi cisterne u more istječe smeđi sadržaj, i to svega nekoliko metara od kupača koji su se u tom trenutku nalazili u uvali Tatinja, javlja Dnevnik.hr. Video možete pogledati ovdje.

Prema tvrdnjama mještana, riječ je o fekalijama, a incident se dogodio u ponedjeljak, 15. lipnja. Navode kako je komunalno vozilo na području općine Lumbarda bilo izvan funkcije, zbog čega je na teren upućena cisterna tvrtke NPKLM vodovod. Nakon pražnjenja septičke jame, tvrde mještani, ostatak sadržaja iz cijevi ispran je izravno u more. Prizor je izazvao nevjericu i ogorčenje među okupljenima, posebice zato što se sve odvijalo uz samu plažu na kojoj su se, usred turističke sezone, nalazili brojni kupači.