Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 235
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
FOTO Hrvati osvojili ulice Dallasa: Pogledajte više od 100 fotografija mega slavlja
Ivica drži restoran u centru Alexandrije: Amerikanci obožavaju balkansku kuhinju, a po meso idemo kod Amiša
Hrvati su Englezima noćna mora, sjećanje na Moskvu prati ih i osam godina poslije
UŽIVO OD 22 Stigli sastavi Hrvatske i Engleske: Dalić iznenadio i ostavio ključnog igrača na klupi
FOTO Ovako je izgledala najveća pobjeda u povijesti vatrenih. Pogledajte lica Modrića i Dalića
UŽIVO Portugal predvođen Ronaldom lovi pobjedu protiv DR Konga
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠIRI SE SNIMKA

Prizor s plaže na popularnom hrvatskom otoku zgrozio mještane: 'To su fekalije, a sve se događalo pred kupačima'

Lumbarda: Turistička patrola i Večernjakove zvjezdice
Grgo Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.06.2026.
u 19:35

Na snimci koja se proširila među mještanima vidi se kako iz cijevi cisterne u more istječe smeđi sadržaj

Stanovnike i goste Lumbarde na Korčuli neugodno je iznenadio prizor zabilježen na jednoj od omiljenih lokalnih plaža. Na snimci koja se proširila među mještanima vidi se kako iz cijevi cisterne u more istječe smeđi sadržaj, i to svega nekoliko metara od kupača koji su se u tom trenutku nalazili u uvali Tatinja, javlja Dnevnik.hr. Video možete pogledati ovdje.

Prema tvrdnjama mještana, riječ je o fekalijama, a incident se dogodio u ponedjeljak, 15. lipnja. Navode kako je komunalno vozilo na području općine Lumbarda bilo izvan funkcije, zbog čega je na teren upućena cisterna tvrtke NPKLM vodovod. Nakon pražnjenja septičke jame, tvrde mještani, ostatak sadržaja iz cijevi ispran je izravno u more. Prizor je izazvao nevjericu i ogorčenje među okupljenima, posebice zato što se sve odvijalo uz samu plažu na kojoj su se, usred turističke sezone, nalazili brojni kupači. 
Ključne riječi
plaža Fekalije Lumbarda

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!