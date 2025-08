Škoro komentirao Thompsonovu poruku s koncerta: 'Jugoslavija je mrtva već 35 godina. Prošlost je prošlost'

Glazbenik Miroslav Škoro večeras će nastupiti u Kninu na proslavi 30 godina od vojno-redarstvene operacije Oluja. Uoči koncerta, za RTL Danas je podijelio svoje dojmove o važnosti tog datuma i ulozi glazbe u obilježavanju nacionalnih obljetnica. Upitan je li se njegovo viđenje Oluje s godinama promijenilo, Škoro je jasno odgovorio: "Prije svega, čestitka za Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i hrvatskim braniteljima njihov dan. Nije se ništa mijenjalo, ne samo od Oluje nego otkako sam se rodio. S majčinim mlijekom popio sam ljubav za ovu zemlju, ovaj narod. Mislim da je ovo veliki, svečani dan, koji se dostojanstveno obilježava. Čini mi se da je 30. godišnjica izazvala veliku pozornost kod javnosti. Hvala svima koji su došli, hvala medijima što su tu s nama".

Komentirao je i to što mlade generacije i dalje pokazuju interes za domoljubnu glazbu. "Domoljubna tematika je nešto što prevladava u pjesmama određenih autora bez obzira na zbivanja koja su specifična za našu recentnu povijest. Bruce Springsteen pjeva 'Born in the USA', Lynyrd Skynyrd pjeva 'Sweet Home Alabama'. Puno svjetski poznatih izvođača pjeva o svojoj zemlji i voli svoju zemlju. Na koncertima se maše zastavama njihovih zemalja. Ne mislim da sam isključivo domoljubni autor, iako sam ponosan na činjenicu da u mojoj ljubavnoj tematici, ljubavi prema ženi, prijateljima, roditeljima, u krajnjoj liniji drveću, konjima, svemu što mi Slavonci pjevamo, postoji dio pjesama koji se bavi ljubavlju prema našoj lijepoj domovini. Mislim da je ona to zavrijedila", rekao je.

Škoro je najavio i što publika može očekivati večeras. "Isto što su mogli očekivati neku večer u Davoru, Letovaniću, ono što mogu za nekoliko dana očekivati u Livnu ili krajem godine – slavim 40 godina karijere pa imam koncert u Lisinskom. Uvijek pjevam jedne te iste pjesme, ne mijenjam repertoar, nisam prigodničarski pjevač, iako mi se čini da u javnosti malo postoji percepcija, posebice kod urednika, da postoje dani kad treba više pjevati ovakvih ili onakvih pjesama pa onda Oluju i domoljubne pjesme tretiraju kao božićne pjesme. Meni to ne smeta, ja ih pjevam u svakoj prigodi, bez obzira na to koji je mjesec. Danas ću ih pjevati s posebnim guštom", izjavio je.

Na pitanje hoće li, poput Marka Perkovića Thompsona, poslati političku poruku publici, odgovorio je: "Ha čujte, Jugoslavija je mrtva već 35 godina. Živi još možda u glavama nekih ljudi, proći će i to. Mislim da će poruku ustvari poslati ljudi u publici. Ljudi će svojim dolaskom, veseljem, ljubavlju prema narodu i svemu što se dogodilo prije 30 godina poslati poruku. Ja ću pjevati to što pjevam. Nisam čovjek od velikih poruka, ja samo pjevam". Zatim je komentirao i prisutnost zabranjenih simbola i pokliča na javnim okupljanjima. "Tu fenomenologiju trebao bi objašnjavati neki sociolog. Kod nas postoji podvojenost u puno toga. Imamo dva društva književnika, dva pravopisa. Uvijek na jednu te istu stvar gledamo s različitih rakursa. Osobno smatram da postoje stvari oko kojih bismo se trebali dogovoriti – trebamo ih 'začavlati', onda bi to trebala biti naša svetinja", objasnio je.

Za kraj je istaknuo što mu je najvažnije u njegovoj glazbi: "Pjevam o vjeri, ljubavi, domovini, ovim ljudima. Pokušavam to staviti u kontekst vremena u kojem živimo. Prošlost je prošlost, živimo u ovom trenutku, idemo ga iskoristi, učiniti sve što možemo da nam budućnost bude ljepša. Idemo slati te poruke, da djeca koja su i danas ovdje, koja zdušno pjevaju pjesme nastale prije tridesetak godina, i dalje vole zemlju i čuvaju je. To je važno, da ovaj narod nastavi živjeti i nakon nas te da ova lijepa zemlja ima svoju budućnost".