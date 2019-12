Škola u Glini djelomično prekida štrajk: 'Izostanak je opravdan onima koji ostanu kod kuće'

Još jedna škola djelomično prekida štrajk. Od ponedjeljka, 02. prosinca 2019. Osnovna škola Glina počinje djelomično s održavanjem redovne nastave, objavljeno je na internetskim stranicama škole. Jedan manji dio učitelja odlučio je početi s nastavom te je napravljen prilagođeni raspored sati.

Tako će se sljedeći tjedan nastava održati za učenike nekih razreda od 1. do 4. razreda u matičnoj i područnim školama čije su razrednice prekinule štrajk, dok će za učenike od 5. do 8. razreda biti u OŠ Glina održavana redovna nastava iz hrvatskog i engleskog jezika, tjelesne i zdravstvene kulture te vjeronauka. Kako je riječ o tek nekoliko školskih sati dnevno, i to ne svakoga dana, iz škole poručuju kako će svi učenici koje roditelji upute u školu biti zbrinuti i pod nadzorom djelatnika škole koji nisu u štrajku.

„Također, učenicima koji taj dan odlukom roditelja ostanu kod kuće – izostanak je opravdan zbog najave štrajka“, istakla je ravnateljica škole Robertina Štajdohar.