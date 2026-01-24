Naši Portali
NEVJEROJATAN SUSRET U SNIJEGU

Skijaški odmor pretvoren u noćnu moru: Ženu napao snježni leopard

Foto: X/Screenshot
VL
Autor
Eva Berišić
24.01.2026.
u 22:42

Vlasti su stanovnike i turiste pozvale da se pridržavaju sigurnosnih smjernica, drže sigurnu udaljenost od divljih životinja te svaku sumnjivu situaciju odmah prijave policiji.

Lokalne vlasti u okrugu Fuyun, u sjeverozapadnoj kineskoj autonomnoj regiji Xinjiang Ujgur, u petak su izvijestile da je turistkinja ozlijeđena u napadu snježnog leoparda dok se navečer vraćala u hotel nakon skijanja.

Prema službenim podacima, incident se dogodio u šumskom pojasu uz cestu. Ozlijeđena žena je odmah prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena medicinska pomoć, a njezino je stanje opisano kao stabilno, piše Global Times.

Nakon napada, lokalni ured za šumarstvo, policija i druge nadležne službe pojačale su ophodnje i sigurnosne mjere u okolnim područjima te su pokrenuli dodatno informiranje javnosti, navodi se u priopćenju. Vlasti su stanovnike i turiste pozvale da se pridržavaju sigurnosnih smjernica, drže sigurnu udaljenost od divljih životinja te svaku sumnjivu situaciju odmah prijave policiji.

Na društvenim mrežama pojavili su se videozapisi na kojima se vidi žena u skijaškoj opremi kako leži u snijegu, dok snježni leopard stoji pokraj nje. Na drugim snimkama prikazano je kako joj prolaznici pružaju pomoć, a na licu su joj vidljivi tragovi krvi. Snježni leopard jedna je od najrjeđih i najugroženijih velikih mačaka na svijetu, a susreti s ljudima iznimno su rijetki.

Ključne riječi
Skijanje snijeg Kina leopard

