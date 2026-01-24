Skijaški odmor pretvoren u noćnu moru: Ženu napao snježni leopard

Lokalne vlasti u okrugu Fuyun, u sjeverozapadnoj kineskoj autonomnoj regiji Xinjiang Ujgur, u petak su izvijestile da je turistkinja ozlijeđena u napadu snježnog leoparda dok se navečer vraćala u hotel nakon skijanja.

Prema službenim podacima, incident se dogodio u šumskom pojasu uz cestu. Ozlijeđena žena je odmah prevezena u bolnicu, gdje joj je pružena medicinska pomoć, a njezino je stanje opisano kao stabilno, piše Global Times.

🐆 A snow leopard attacks a skier in North China. These sorts of attacks are extremely rare since Snow Leopards tend to avoid people. Reasons for the attack are unknown. pic.twitter.com/9kkLxteIkX — Nature Chapter (@NatureChapter) January 24, 2026

Nakon napada, lokalni ured za šumarstvo, policija i druge nadležne službe pojačale su ophodnje i sigurnosne mjere u okolnim područjima te su pokrenuli dodatno informiranje javnosti, navodi se u priopćenju. Vlasti su stanovnike i turiste pozvale da se pridržavaju sigurnosnih smjernica, drže sigurnu udaljenost od divljih životinja te svaku sumnjivu situaciju odmah prijave policiji.

Na društvenim mrežama pojavili su se videozapisi na kojima se vidi žena u skijaškoj opremi kako leži u snijegu, dok snježni leopard stoji pokraj nje. Na drugim snimkama prikazano je kako joj prolaznici pružaju pomoć, a na licu su joj vidljivi tragovi krvi. Snježni leopard jedna je od najrjeđih i najugroženijih velikih mačaka na svijetu, a susreti s ljudima iznimno su rijetki.