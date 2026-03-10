Misija koja bi bila prepuna rizika: Hoće li specijalci krenuti po iransku zalihu obogaćenog urana?

Američke i izraelske vlasti navodno razmatraju operaciju specijalnih snaga kako bi izvukle ili na drugi način neutralizirale iransku zalihu obogaćenog urana, objavio je The War Zone koji je i ranije istraživao taj scenarij, s obzirom na to da se nuklearni materijal, prema saznanjima, čuva u dubokim podzemnim bunkerima, što predstavlja velike izazove za postizanje tog cilja samo iz zraka. Iako specijalne snage desetljećima aktivno treniraju za takve misije, svaka operacija i dalje bi nosila ogromne rizike te neizvjesnosti. Sve više medija izvještava o raspravama unutar američke i izraelske vlade o kopnenom upadu usmjerenom na iranske zalihe obogaćenog urana, pozivajući se na neimenovane izvore. Nije jasno bi li misiju izvele američke ili izraelske snage ili bi bila provedena zajednički.

"Ljudi će morati otići i uzeti ga", rekao je, odgovarajući na pitanje o osiguravanju iranskog obogaćenog urana, američki državni tajnik Marco Rubio. Američki čelnik Donald Trump naveo je: "Znate, to bi bila sjajna stvar, ali trenutno ih samo uništavamo. Još nismo krenuli za tim, ali to je nešto što možemo učiniti kasnije. Ne bismo to učinili sada. Možda kasnije.“ Postoje i navodi kako je Trump privatno izrazio ozbiljan interes za slanje male skupine američkih vojnika koji bi se koristili u specifične strateške svrhe u Iran.

Vlada SAD-a kaže da je sprječavanje razvoja nuklearnog oružja u Iranu ključni cilj njezinih trenutnih operacija usmjerenih na tu zemlju. Prema posljednjoj procjeni Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) iz lipnja 2025., Iran je imao oko 440 kilograma urana obogaćenog do 60 posto čistoće. Te zalihe dugo su bile razlog za zabrinutost zbog širenja i dokaz da iranske vlasti zadržavaju mogućnost brzog razvoja nuklearnog oružja.

"Na tom prvom sastanku oba iranska pregovarača rekla su nam izravno, bez imalo srama, da kontroliraju 460 kilograma od 60 posto i da su svjesni da bi to moglo napraviti 11 nuklearnih bombi“, rekao je Steve Witkoff, posebni izaslanik SAD-a koji je vodio pregovore s iranskim dužnosnicima prije trenutnog sukoba, u intervjuu za Fox News 2. ožujka.

Uran koji nije dovoljno čist za nuklearnu bombu, piše TWZ, i dalje se može pretvoriti u tzv. "prljavu bombu“ namijenjenu samo širenju radioaktivne kontaminacije. Sumnja se kako se u podzemlju grada Isfahana skladišti glavna zaliha obogaćenog urana. U tjednima prije izbijanja trenutnog sukoba, satelitske snimke pokazale su da Iran poduzima korake za zatvaranje Isfahana i drugih ključnih objekata, što bi pomoglo ometanju bilo kakvih potencijalnih kopnenih upada. Što se tiče konkretnih načina na koje bi kopneni upad neutralizirao iranske zalihe obogaćenog urana, navodno se razmatra više opcija. Pitanje je, između ostaloga, bi li se on fizički prebacio ili pak razrijedio na licu mjesta.

The War Zone je ranije pisao kako su američke specijalne jedinice pripremljene za brzo i diskretno prodiranje u ciljno područje kako bi izvukle predmete iz objekta poput nuklearnog postrojenja u Iranu. Ako su predmeti preveliki da bi ih specijalne snage premjestile, ovisno o tome što su, mogli bi ih uništiti na licu mjesta ili osigurati dok ne stignu dodatne snage. Izrael, također, ima dugu povijest zračnih i kopnenih upada, kao i tajnih ili prikrivenih obavještajnih operacija koje su često ciljale nuklearne programe u neprijateljskim zemljama, posebno u Iranu. Primjerice, 2024. godine izraelske snage uništile su podzemnu tvornicu balističkih projektila u Siriji, izgrađenu uz iransku pomoć.

Što se tiče potencijalnih izazova u misiji, pitanje je što bi bilo potrebno za premještanje obogaćenog urana iz Irana, čak i ako je uglavnom smješten na jednom mjestu. Naime, materijal je zasigurno još teži i glomazniji uzimajući u obzir sigurne kontejnere u kojima se vjerojatno čuva. Kada je riječ o neutralizaciji zaliha na licu mjesta, problem mogu predstavljati vrijeme i resursi potrebni za pokušaj razrjeđivanja jer se materijal ne može samo raznijeti kako bi se uništio. Izvođenje bilo kakve takve operacije u aktivnoj zoni sukoba samo bi dodalo složenosti kopnenom upadu. Što duže snage ostanu na terenu, to Iran ima više vremena za organizaciju odgovora. Snage bi na teren trebale doći sa specijaliziranom opremom, a zbog toga je problem i kako ih dovesti do cilja te natrag. Čak i pod najoptimalnijim uvjetima, pokretanje velikog upada specijalnih snaga u Iran usred tekućih neprijateljstava bilo bi izuzetno rizično. S obzirom na to, upad bi mogao biti izveden tek nakon što SAD i Izrael budu sigurni da iranska vojska više ne može predstavljati ozbiljnu prijetnju.