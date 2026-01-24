Milijuni se nalaze na putanji megaoluje, no osim snijega i hladnoće boje se i ovoga

Dok snažna zimska oluja zahvaća Sjedinjene Države, Amerikanci se ne boje samo hladnoće i snijega – nego i odvjetnika. Meteorolozi upozoravaju da će aktualni zimski sustav pogoditi desetke saveznih država, uz obilne snježne oborine, ledenu kišu i temperature ispod nule. Milijuni ljudi nalaze se na putanji oluje, a vlasti su izdale upozorenja na opasne uvjete na cestama i pločnicima. U velikim gradovima poput New Yorka, Bostona i Washingtona ovakve oluje često znače i povećani broj sudskih tužbi zbog padova na ledu i snijegu.

Odgovornost vlasnika nekretnina u SAD-u

U New Yorku gradski zakon u velikoj mjeri prenosi odgovornost za održavanje pločnika na vlasnike nekretnina (uz određene iznimke za manje stambene objekte). Ako se netko posklizne na nepočišćenom ledu, vlasnik zgrade ili poslovnog prostora može biti tužen za liječničke troškove, izgubljenu zaradu, bol i trajni invaliditet. Porote često dodjeljuju visoke odštete, a odvjetnici u pravilu rade na postotak od dobivene naknade, što potiče parničenje.

Prema američkom pravu o odgovornosti, vlasnici nekretnina moraju ukloniti snijeg i led u razumnom roku nakon završetka oluje. Ako to ne učine, takvo ponašanje može se smatrati nemarom. Odvjetnici koji zastupaju ozlijeđene pješake često tvrde da su vlasnici znali ili morali znati za opasne uvjete, ali nisu poduzeli potrebne mjere.

Zbog takvog pravnog okvira snijeg se u New Yorku često čisti brzo i sustavno. Već rano ujutro vlasnici kuća i zgrada čiste pločnike ispred svojih objekata i posipaju sol. Čišćenje snijega često predstavlja i priliku za dodatnu zaradu za mlade i lokalne stanovnike, a nije rijetkost da susjedi s mehanizacijom očiste cijelu ulicu.

Razgovarali smo s Damirom Kolichem, Hrvatom koji živi u Flushingu i vlasnik je nekoliko zgrada u Astoriji. Zajedno s milijunima stanovnika New Yorka opskrbio se solju i organizirao čišćenje pločnika ispred svojih objekata te je već dogovorio usluge čišćenja za oluju koja se očekuje ovog vikenda.

„Iako većina ljudi neće izlaziti iz kuća za vrijeme oluje, moramo se brinuti za sve one koji moraju na posao ili u hitnu nabavu. Prvenstveno nam je važno da svi budu sigurni, ali svakako ne želimo ni potencijalne tužbe, koje ovdje doista nisu rijetkost“, rekao je.

U praksi, snijeg u SAD-u predstavlja pravni rizik s potencijalno ozbiljnim financijskim posljedicama za vlasnike nekretnina.

Tužbe i odštete u SAD-u

Prema procjenama osiguravateljskih i pravnih analitičara, u velikim američkim gradovima svake se godine podnose desetci tisuća tužbi zbog padova na privatnim i javnim površinama. Većina slučajeva završava nagodbom izvan suda, no teške ozljede mogu rezultirati presudama u iznosima od nekoliko milijuna dolara. Prosječne nagodbe kreću se od nekoliko desetaka tisuća dolara, dok slučajevi s trajnim invaliditetom mogu dosegnuti višemilijunske iznose.

Američka sudska praksa bilježi brojne primjere visokih odšteta u slučajevima padova zbog opasnih uvjeta na površinama, što ilustrira potencijalni financijski rizik za vlasnike nekretnina i tvrtke.

Hrvatska: komunalna obveza i ograničene odštete

U Hrvatskoj također postoji obveza čišćenja snijega i leda s pločnika, krova i prilaza zgradama. Za nepoštivanje propisa predviđene su novčane kazne, koje se razlikuju po gradovima i općinama, ali se u pravilu kreću od nekoliko stotina do nešto više od tisuću eura za pravne osobe.

Ozlijeđeni građani mogu tužiti vlasnika nekretnine prema Zakonu o obveznim odnosima, no moraju dokazati krivnju, nemar i uzročnu vezu između propusta i ozljede. Sudski postupci su dugotrajni, odštete su u pravilu znatno niže nego u SAD-u, a porote ne postoje.

Dva pravna svijeta, jedna oluja

Dok u Hrvatskoj snijeg znači lopatu, sol i potencijalnu komunalnu kaznu, u Sjedinjenim Državama snježna pahulja može postati početak dugotrajne sudske bitke. Stručnjaci upozoravaju da bi s porastom ekstremnih vremenskih događaja broj tužbi mogao rasti, a osiguravatelji već bilježe povećanje premija za vlasnike nekretnina.

Za mnoge Amerikance zimska oluja nije samo meteorološki fenomen – ona je pravni i financijski rizik koji može imati ozbiljne posljedice za vlasnike nekretnina, tvrtke i neprofitne organizacije.