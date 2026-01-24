Preuzima li Kina vodstvo u AI utrci?

Svaki mjesec stotine milijuna korisnika dolazi na Pinterest u potrazi za najnovijim modnim trendovima. Jedna stranica pod nazivom „najluđe stvari” prepuna je neobičnih ideja koje nadahnjuju kreativce. Crocice pretvorene u tegle za cvijeće. Sjenilo za oči u obliku cheeseburgera. Medena kućica od povrća.

No ono što potencijalni kupci možda ne znaju jest da tehnologija koja stoji iza toga nije nužno američka. Pinterest eksperimentira s kineskim AI modelima kako bi usavršio svoj sustav preporuka. „Upravo smo Pinterest pretvorili u AI-powered shopping asistenta”, rekao je za naš list izvršni direktor tvrtke, Bill Ready.

Naravno, tvrtka iz San Francisca mogla bi koristiti bilo koji broj američkih laboratorija za umjetnu inteligenciju u pozadini. No od lansiranja kineskog modela DeepSeek R-1 u siječnju 2025. godine, kineska AI tehnologija sve je prisutnija u Pinterestu. Ready taj „DeepSeek trenutak” naziva probojem. „Odlučili su ga otvoriti kao open source i to je pokrenulo val otvorenih modela”, rekao je.

Kineski konkurenti uključuju Alibaba-in Qwen i Moonshotov Kimi, dok vlasnik TikToka, ByteDance, također razvija sličnu tehnologiju. Tehnički direktor Pinteresta, Matt Madrigal, ističe da je snaga ovih modela u tome što ih tvrtke poput njegove mogu slobodno preuzimati i prilagođavati, što nije slučaj s većinom modela američkih rivala poput OpenAI-ja, tvorca ChatGPT-a. „Open source tehnike koje koristimo za treniranje vlastitih modela u kući 30 posto su točnije od vodećih gotovih modela”, rekao je Madrigal.

A poboljšane preporuke dolaze uz znatno nižu cijenu, dodaje, ponekad i do 90 posto jeftinije nego korištenje vlasničkih modela koje preferiraju američki AI razvojni timovi. Pinterest nije jedino američko poduzeće koje ovisi o kineskoj AI tehnologiji. Ti modeli sve više dobivaju zamah u Fortune 500 tvrtkama. Brian Chesky, šef Airbnb-a, rekao je u listopadu za Bloomberg da se njegova tvrtka uvelike oslanja na Alibaba-in Qwen za rad AI agenta za korisničku podršku. Naveo je tri jednostavna razloga: „vrlo je dobar”, „brz” i „jeftin”.

Dodatni dokaz može se pronaći na Hugging Faceu, mjestu gdje se preuzimaju gotovi AI modeli, uključujući i modele velikih razvijatelja poput Mete i Alibabe. Jeff Boudier, koji razvija proizvode na toj platformi, kaže da je upravo trošak razlog zbog kojeg mladi start-upi češće biraju kineske modele umjesto američkih.

„Ako pogledate najpopularnije modele na Hugging Faceu, one koje zajednica najviše preuzima i ocjenjuje, obično su kineski modeli iz kineskih laboratorija među prvih deset”, rekao je. „Bilo je tjedana kada su četiri od pet najboljih modela za treniranje na Hugging Faceu bili iz kineskih laboratorija.” U rujnu je Qwen prestigao Metin Llama i postao najpreuzimanija obitelj velikih jezičnih modela na platformi Hugging Face.

Meta je 2023. objavila svoje open source Llama AI modele. Do pojave DeepSeek-a i Alibabinih modela, smatrani su najboljim izborom za razvoj prilagođenih aplikacija. No izlazak Llame 4 prošle godine razočarao je developere, a prema izvješćima, Meta je počela koristiti open source modele s Alibabom, Googleom i OpenAI-jem kako bi trenirala novi model koji bi trebao biti objavljen ovog proljeća.

Airbnb također koristi nekoliko modela, uključujući i američke, koje sigurno hosta u vlastitoj infrastrukturi. Podaci se, prema tvrtki, nikada ne dijele s razvojnim timovima AI modela koje koriste. Ulaskom u 2025., konsenzus je bio da, unatoč milijardama dolara koje američke tehnološke tvrtke ulažu, kineske tvrtke prijete da ih preteknu. „To više nije priča”, rekao je Boudier. „Sada je najbolji model open source model.”

Izvješće Sveučilišta Stanford, objavljeno prošlog mjeseca, zaključilo je da su se kineski AI modeli „čini se izjednačili ili čak pretekli” svoje globalne konkurente, i po mogućnostima, i po broju korisnika. U nedavnom intervjuu za BBC, bivši britanski zamjenik premijera Sir Nick Clegg rekao je da smatra kako se američke tvrtke previše usredotočuju na potragu za AI-jem koji bi jednog dana mogao nadmašiti ljudsku inteligenciju.

Prošle godine Sir Nick napustio je dužnost voditelja globalnih poslova u Meti, razvojnici Llamme. Šef Mark Zuckerberg uložio je milijarde dolara u ostvarenje onoga što naziva „superinteligencijom”. Neki stručnjaci danas takve ambicije nazivaju nejasnima i slabo definiranim, što Kini daje prostor da dominira u open source AI prostoru.

„Evo ironije”, rekao je Sir Nick. U borbi između „velike autokracije svijeta” i „najveće demokracije svijeta”, Kine i Amerike, Kina „više radi na demokratizaciji tehnologije zbog koje se natječu”. Stanfordovo izvješće također sugerira da se uspjeh Kine u razvoju open source modela može djelomično objasniti državnom podrškom.

S druge strane svijeta, američke tvrtke poput OpenAI-ja pod velikim su pritiskom da povećaju prihode i postanu profitabilne, pa se sada okreću oglašavanju kako bi to postigle. Tvrtka je prošlog ljeta objavila dva open source modela, prva u godinama. No većinu resursa usmjerila je na vlasničke modele kako bi zaradila.

Sam Altman, šef OpenAI-ja, rekao mi je u listopadu da je agresivno ulagao u osiguravanje sve više računalne snage i infrastrukturnih ugovora s partnerima. „Prihodi će rasti super brzo, ali trebate očekivati da ćemo uložiti ogromno u treniranje, u sljedeći model i sljedeći i sljedeći i sljedeći”, rekao je.