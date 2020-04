Škaričić i Boban kazneno prijavljeni: 'U Domu brojimo mrtve zbog njihovog kriminala'

Večernji list u posjedu je kaznene prijave koju je podnijela Hrvatska udruga ugovornih ordinacija protiv župana Blaženka Bobana, ravnatelja Doma za starije i nemoćne Ivana Škaričića, ravnatelja Doma zdravlja Marka Rađe, njegovog pomoćnika Dragomira Petrica te gradonačelnika Zagreba Milana Bandića.

Prijavljeni su prvenstveno temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, ali i ostalih članaka zakona koji pojašnjavaju kaznenu odgovornost rukovodećih političkih osoba i osobnu kaznenu odgovornost istih i ravnatelja ustanova u kojima je došlo do širenja zaraze i smrtnih slučajeva kao posljedice takvog postupanja.

"Primjer je domska liječnica koju je ravnatelj Rađa 'zamolio da ne istupa u javnost sa svojom obranom' i koju su ravnatelj Marko Rađa i njegov pomoćnik za kvalitetu i kvantitetu PZZ Dragomir Petric rasporedili na rad s rizičnom populacijom u dva dislocirana Doma za nemoćne i to u vrijeme epidemije dok je istovremeno trebala dežurati sa zaraženima u karanteni", navodi se na početku prijave. Podsjetimo, Večernji list već je pisao o tom propustu, a više možete pročitati ovdje.

Podnositelji kaznene prijave tvrde da su odgovorni po navedenom Zakonu ali i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o regionalnoj i lokalnoj samoupravi i Ustavu.

Galerija: HUUGO kazneno prijavio Bobana, Škaričića, Rađu, Petrica i Bandića

"Kaznena odgovornost je Blaženka Bobana, Ivana Škaričića, Marka Rađe i Dragomira Petrica. Nepotizam i politička podobnost se vidi i u činjenici da je omogućeno Marku Rađi da bez natječaja nezakonito imenuje pomoćnika Dragomira Petrica koji je tada napunio 65 godina, a sve je ozakonio Blaženko Boban prihvaćanjem Statuta s izmjenama. Tu je utrošeno nezakonito bruto 100.000 kuna na plaćanje rada Petrica koji mu je u omogućio Boban usvajajući naknadno novi Statut, iako je taj iznos možda mogao biti iskorišten pri nabavci osobnih zaštitnih sredstava u vrijeme epidemije. Tonska snimka poništavanja natječaja za ravnatelja Doma zdravlja SDŽ u režiji župana Bobana u prilog Petrica već je dio predmeta KR-US 93/18 i dokazuje nam i prethodno udruženo djelovanje", tvrde podnositelji iz udruge HUUGO dodajući kako zbog organiziranog kriminala danas kao društvo brojimo mrtve u splitskom Domu.

"Zbog propusta i nepoštivanja protokola postupanja koje je trebao donijeti župan i krizni stožer SDŽ, u vrijeme epidemije došlo je do eskalacije zaraze po eksponencijalnom rastu čak i sa smrtnim posljedicama štićenika u Domu za nemoćne. Došlo je i do loših naknadnih odluka premještanja štićenika iz Splita u novu lokaciju “Biokovku” koja je udaljena 60 km od bolnice Križine, a što može dovesti do mogućeg proboja zaraze u druga mjesta. Vidljivo je i to da u službenom sastavu Kriznog stožera SDŽ nema epidemiologa što je opet propust župana koji imenuje članove (kao i njegovih pravnih savjetnika). Treba ispitati još jedan slučaj. Treba vidjeti razloge požara u šatoru s opremom ispred Doma na Zenti gdje je izgorjela oprema. Pitanje je koja i koliko, jesu li isti artikli istog numeriranog zapisnika možda završili u ljekarnama ili negdje drugdje. Traži se kaznena odgovornost onih koji su imali obvezu i odgovornost da organiziraju zdravstvenu zaštitu štićenika Doma za starije i nemoćne u Splitu, kao i sigurnost štićenika i nezdravstvenog osoblja, i zdravstvenog osoblja Doma za nemoćne i Doma zdravlja SDŽ", kažu iz udruge HUUGO.

Iz udruge su još jednom napomenuli kako su Boban, Petric i Rađa uz još neke trenutno u istražnim radnjama u predmetu zbog organiziranog kriminala u broju KR-US 93/18 te na kraju dodaju:

"Zbog nepoštivanja članka 4. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i ne osiguravanja sredstava za provođenje mjera zaštite svim dionicima sustava zdravstva i socijalne skrbi naša Udruga je nekoliko puta upozoravala na nepostojanje osobne zaštitne opreme u ordinacijama PZZ, posebno što smo dobivali informacije kolegica i kolega iz cijele RH, da domovi zdravlja ne daju ili nemaju, osobna zaštitna sredstva. Ministar zdravstva je nekoliko puta javno ponovio da su za nedostatak opreme odgovorni ravnatelji domova zdravlja i župani je im je od početka pandemije nekoliko puta slao dopise o potrebi nabavke iste", stoji između ostalog u kaznenoj prijavi koju potpisuje predsjednica udruge Josipa Rodić, dr.med. spec. obiteljske medicine.