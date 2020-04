Nalazi inspekcije u splitskom Domu: Mnogi političari strahuju od Škaričićeve osvete

Nalazi inspekcije dvaju ministarstava koji su istraživali slučaj u Domu za starije i nemoćne u Splitu zbog proboja koronavirusa među štićenike - u konačnoj su fazi izrade i već bi danas trebali biti gotovi. Takvu informaciju potvrdio je Večernjem listu ministar zdravstva Vili Beroš. On je jučer na redovnoj presici Stožera civilne zaštite takav rasplet i najavio kazavši kako će "nalazi biti najvjerojatnije gotovi u srijedu".

Međutim iz Splita i Zagreba stižu dvije kontradiktorne informacije. Ljudi bliski županu Blaženku Bobanu kazali su nam kako su nalazi već gotovi ali još nisu poslani u Split dok nam je Vili Beroš kazao kako su isti još u izradi, ali se njihova finalizacija očekuje uskoro.

U svakom slučaju nalazi bi trebali biti gotovi danas ili najkasnije u četvrtak nakon čega će javnosti biti poznati izvidi koje su obavili inspektori MInistarstva zdravstva te Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu skrb. Shodno takvim službenim nalazima trebala bi i pasti konačna odluka o sudbini ravnatelja spomenutog Doma Ivana Škaričića. O njegovoj smjeni, napomenimo, može odlučiti samo splitsko-dalmatinski župan, HDZ-ovac Blaženko Boban, budući da je ta županija formalni osnivač i vlasnik Doma u Vukovarskoj ulici.

"Nalaze još nismo dobili. Za sada ništa ne možemo kazati i ništa neće procuriti u medije prije vremena. Nalaze inspekcije javnosti ćemo obznaniti na jednoj od idućih presica, a tada će biti i riječi o Ivanu Škaričiću. Županu Bobanu trebat će neko vrijeme da nalaze dobro iščita i konzultira se s kolegama", kazali su nam jutros iz Splitsko-dalmatinske županije.

U HDZ-u su se odlučili za umjereno, a ne ishitreno pristupanje ovom problemu. Navodno je iz samog vrha HDZ-a stigla direkcija da se o Škaričiću odlučuje tek po primitku nalaza te ga se smijeni ukoliko mu se dokaže propust, a sve kako se stranka ne bi dovela u situaciju da prizna krivnju po inerciji. No, treba napomenuti i to kako je Ivan Škaričić postao velik uteg HDZ-ovom imidžu kojeg je ta stranka stekla u vremenima epidemije, a koji je rijetko kad bio kredibilniji.

Prvenstveno je tu riječ o premijeru Andreju Plenkoviću koji je, doznajemo, jako ljutit zbog negativne medijske pažnje koju je Škaričić zavrijedio. Stoga je teško za povjerovati kako će Škaričić ostati na svojoj funkciji čak i ako mu se dokaže nevinost u konkretnom slučaju. Naime, on je na mjesto ravnatelja stigao bez natječaja kao diplomirani arheolog i to nakon što je nepravomoćno osuđivan zbog malverzacija u vrijeme dok je gotovo dva desetljeća bio gradonačelnik Omiša. Ne treba zaboraviti ni činjenicu kako su financijska izvješća i rezultati poslovanja iz Doma pokazala kako se Škaričić nije proslavio u menadžerskim vodama.

Dom u Splitu kao i njegov čelni čovjek nesumnjivo su kompromitirani od izbijanja ove priče. Pritisak javnosti, ali i razočarenje i bijes mnogobrojnih obitelji već preminulih ili trenutno zaraženih štićenika je naprosto prevelik. Obitelji štićenika već su u pripravnosti za podizanje tužbi prema Splitsko-dalmatinskoj županiji i traženje odštete, no pitanje je koliko će njihov tužbeni zahtjev imati pravne osnove ukoliko inspekcija ne utvrdi propuste.

Tog krajnjeg scenarija sa sudovima je i strah samog župana koji bi se mogao naći u situaciji da sudski obara zahtjeve vlastitih građana i birača zbog gubitka najmilijih. Poznavajući brzinu hrvatskog pravosuđa, s tim procesima moglo bi se ući i u 2021. godinu u kojoj se održavaju lokalni izbori pa će položaj Bobana u Splitsko-dalmatinskoj županiji, vječnoj utvrdi HDZ-a, biti uvelike politički oslabljen.

Sve su to problemi zbog kojih će se o sudbini Ivana Škaričića u HDZ-u pristupiti jako oprezno, tim više ako imamo na umu da se u pozadini cijele priča stvara konfrontacija između nacionalnog i lokalnog HDZ-a. Jedni bi se riješili Škaričića što prije, a drugi bi taj proces pod svaku cijenu odgodili.

Naime, od dobro upućenih izvora u HDZ-u Splitsko-dalmatinske županije doznajemo kako mnogi strepe od Škaričićeve osvete. Ako on bude smijenjen po političkoj liniji, kaže naš izvor, mogao bi se početi javno osvećivati donedavnim prijateljima.

"Činjenica je da Škaričić u ovim trenucima očekuje stranačku zaštitu, ali kako vidimo svi glavni akteri ga sve manje spominju i diskretno ispiru ruke. To upućuje na zaključak kako je njegova karijera gotova, a to bi u Škaričiću moglo probuditi revolt i neka javna istupanja koja bi mogla u neugodno situaciju dovesti njegove stranačke kolege. Čovjek je bio skoro 20 godina gradonačelnik Omiša, bilo je tu mnogo kontroverzi i političkih usluga za koje se još ne zna. Nakon toga došao je u Dom, a svi znaju da ga je tamo postavio Ante Sanader koji je tada uporno inzistirao na njegovom zaposlenju. Sanader još nije javno istupao o ovom slučaju, a on je šef županijskog HDZ-a i politički tajnik HDZ-a. Ta činjenica govori sama za sebe. Nije nemoguće očekivati da bi u takvom scenariju Škaričić mogao propjevati", kazao je izvor iz HDZ-a za Večernji list.

Čini se, ipak, kako je priča iz splitskog Doma otvorila čitav set novih političkih pitanja i problema tako da su primarne stvari poput zdravstva i njege gotovo pale u drugi plan.

Tako nam i kažu razočarane djelatnice Doma tvrdeći kako je nemoguć scenarij po kojem baš nitko neće biti kriv.

"Je li sustav na određenoj situaciji zakazo? Jest. Nema uopće sumnje. Sumnjam da će se pokazati nekakav važni propust ravnatelja. Kakav god da on bio, ustanova je u vrijeme njegove vladavine funkcionirao više nego dobro. Barem na onim razinama na kojima mi djelatnici to možemo vidjeti i osjetiti. Rekla bih da je propust stigao iz NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije. Već se pokazalo kako smo mi u Domu reagirali na vrijeme i postupili sukladno uputama Stožera i HZJZ-a. No pitanje zašto su se epidemiolozi oglušili i trebalo im je tjedan dana da izađu na teren je pitanje za Željku Karin, a ne za nas", kaže nam djelatnica koja duže vrijeme usko radi s glavnom medicinskom sestrom Zdravkom Đapić.

Kontaktirali smo i sestru Đapić zbog potencijalnih saznanja o nalazima inspekcija, no tek nam je kratko odgovorila da je još uvijek hospitalizirana. Naime, prošli tjedan završila je na intenzivnoj njezi zbog povišenog tlaka i ubrzanog rada srca, a prethodno je saznala da je pozitivna na COVID-19. Posljednjih nekoliko dana stanje joj se popravlja te je s odjela intenzivne njege prebačena u bolničku sobu na konvencionalno liječenje.

Dodajmo i to kako je osim dvije inspekcije ministarstva u splitski starački dom ušao i DORH.