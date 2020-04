PROCURILI MAILOVI: Iz Doma su davno upozorili Stožer na strašan propust, nitko nije reagirao

Liječnica opće prakse iz Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, dr. Belita Šurjak, brinula je o zdravlju većine štićenika u Domu za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici, a sada se pokazalo da je istovremeno trebala brinuti i o potencijalno zaraženim osobama koje su smještene u karantenu na splitskom Duilovu.

To je samo po sebi problematično budući da bi njezino izlaganje u karanteni moglo dovesti u pitanje zdravlje štićenika u Domu, a koji su najugroženija skupina ljudi kad je u pitanju virus COVID-19. Srećom do toga nije došlo. No, ne može se umanjiti činjenica kako je u sustavu uslijed nagomilane birokracije i nepromišljenih ad hoc rješenja napravljen propust koji je mogao rezultirati s još više zaraženih i umrlih štićenika u splitskom Domu.

Naime, Večernji list u posjedu je e-mail prepiske između, Zdravke Đapić, glavne medicinske sestre iz Doma za starije i nemoćne te Stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. U toj prepisci sestra Đapić obraća se članovima tamošnjeg Stožera s molbom da se Domu žurno dostavi zaštitna oprema poput maski, rukavica, zaštitnih odijela te dezinfekcijskih sredstava. U tom trenutku, o čemu smo već pisali, u Domu je vladala teška oskudica opreme, a sestra Đapić se obratila upravo županijskom Stožeru očekujući njihovu pomoć budući da je Splitsko-dalmatinska županija vlasnik i osnivač Doma. Od Stožera je dobila tek kratak odgovor kako ne raspolažu traženim sredstvima te su je uputili na druge adrese.

Međutim, na kraju e-maila glavna medicinska sestra napisala je važno upozorenje koje baca novo svjetlo na cijeli slučaj i nanovo dokazuje propust sustava koji pukom igrom slučaja nije rezultirao kobnijim posljedicama.

"Također Vas želim izvijestiti kako o zdravlju naših korisnika brine liječnica Belita Šurjak, dr medicine (Dom zdravlja SDŽ), koja me upravo izvjesila da je dobila raspored za rad u Duilovu (gdje se nalaze osobe izolirane u karantenu) zakazan za 9. 04. 2020. S obzirom na to da je liječnica svakodnevno u bliskom kontaktu s gerijatrijskim visokorizičnim osiguranicima u Domu, mišljenja sam kako nije poželjno da ista bude u kontaktu s osobama koji su u karanteni", stoji između ostalog u e-mailu poslanom 21. ožujka 2020. godine.

Iz ovoga, dakle, nedvosmisleno proizlazi kako je Zdravka Đapić iskazala svoju zabrinutost činjenicom da bi dr. Belita Šurjak trebala brinuti o štićenicima Doma dok je istovremeno na raspolaganju zaraženim osobama u karanteni. Ali odgovor koji je dobila od Stožera glasi:

"Poštovani, nastavno na Vaš upit uslijed opće nestašice dezinfekcijskih sredstava, zaštitnih maski i odjela možemo Vas izvijestiti da ni Stožer CZ SDŽ ne raspolaže s traženim sredstvima". U odgovoru su dodali i e-mail adrese osoba i tvrtki kojima se može obratiti za opremu.

Nitko iz Stožera nije reagirao na potencijalno velik problem oko situacije u kojoj se našla dr. Belita Šurjak koja je 9. travnja travnja fizički biti prisutna u splitskoj karanteni te skrbiti o zaraženim ljudima, a potom o štićenicima. Do toga nije došlo samo iz jednog jedinog razloga.

Naime, dr. Belita Šurjak nije ni mogla dočekati spomenuto dežurstvo budući da je Dom u Splitu evakuiran 7. travnja 2020., a njoj je nakon toga određena samoizolacija. Pošto kod kuće nije imala uvjete za izolaciju prebačena je upravo u karantenu na Duilovu u kojoj je samo dva dana kasnije trebala pružati medicinsku pomoć ugroženim ljudima.

Za komentar smo se obratili dr. Marku Rađi, ravnatelju Doma zdravlja SDŽ. Pitali smo ga kako je uopće nekome palo na pamet odrediti liječničko dežurstvo u karanteni osobi koja istovremeno skrbi o štićenicima u staračkom domu.

"Tu se radi o problematici sustava. Naime, svih naših 106 liječnika opće prakse stavljeno je na raspolaganje i oni su trebali po unaprijed određenim datumima reagirati na pozive ljudi iz karantene. Po toj logici na listu je stavljena i gospođa Šurjak. Napomenuo bih da smo do sada, ako se ne varam, zaprimili tek dva takva poziva otkako je uspostavljena karantena", kazao je za Večernji list ravnatelj Marko Rađa dodavši kako mu i samome nisu jasna pravila po kojima bi liječnica istovremeno radila na dva jako kritična mjesta.

"Mi smo postupali sukladno pravilima, a shodno tome bi dalje postupala i dr. Šurjak da je do toga došlo, ali evo nije. Čitav problem je u tome što je sustav socijale zadnja rupa na sviralu. Svi mogući sustavi u ovoj državi funkcioniraju tako da imaju vlastite liječnike i liječnike iz vana, odnosno one liječnike kod kojih su određeni korisnici i upisani. Primjerice, u zatvoru imate zatvorskog liječnika ali su zatvorenicima istodobno na raspolaganju i njihovi obiteljski liječnici. U sustavu socijalne skrbi, odnosno u staračkim domovima, nije tako. Oni nemaju svog liječnika nego mu se određuje liječnik opće prakse iz drugog sustava", dodao je Rađa.

S druge strane, od dobro upućenih ljudi iz samog Doma u Splitu doznali smo kako je tamo baš 21. ožujka održan krizni sastanak kojem je predvodila Zdravka Đapić, a upravo kako bi se spriječila ova kontradiktornost.

"Bilo je 7 sati ujutro, na sastanku je bila i doktorica Šurjak. Pričalo se o njezinoj situaciji i načinu kako da se ista riješi jer se opravdano posumnjalo da bi se vrlo lako mogla zaraziti i virus prenijeti u dom. Upravo je gospođa Šurjak o tome prva zabrinuto izvijestila Zdravku Đapić koja je zatim o tom problemu putem e-maila obavijestila Stožer, no nitko nije reagirao", kazala nam je jedna djelatnica Doma za starije i nemoćne.

Uspostavili smo kontakt i s Belitom Šurjak no nije željela davati izjave kazavši da bi radije pričekala službene izvide DORH-a i nadlženih inspekcija koji ovih dana borave u Domu.

Za kontekst ove priče važno je i podsjetiti kako su medicinska sestra Zdravka Đapić i liječnica Belita Šurjak odigrale najvažniju ulogu kod evakuacije štićenika. Naime, Zdravka Đapić je pri prvoj sumnji na proboj koronavirusa među štićenike kontaktirala splitske epidemiologe iz NZJZ-a na čijem je čelu Željka Karin. To se dogodilo 29. ožujka i tada joj je telefonski rečeno da prati situaciju, a štićenike s povišem temperaturom premjesti u izolaciju, ali da ih za izlazak na teren treba osobno zvati liječnica opće prakse.

Nakon što je Zdravka Đapić postupila prema naputcima kontaktirala je i liječnicu Šurjak koja je u više navrata zvala NZJZ u Splitu ali joj se nitko nije javio. Na teren se izašlo tek 6. travnja i to nakon što je Zdravka Đapić privatnim telefonom i samoinicijativno kontaktirala splitskog epidemiologa dr. Peru Rizvana koji je ubrzo u Dom poslao laborante kako bi izvršili testove. Tom prilikom su uzeti brisevi nekolicine štićenika, a 10 ih se pokazalo pozitivnima pa je nakon 24 sata uslijedila prva evakuacija štićenika.

Napomenimo i to kako je ravnateljica NZJZ-a, Željka Karin, prvotno Zdravku Đapić i Belitu Šurjak optužila za laži tvrdeći da ih nitko nije kontaktirao. Nakon serije tekstova Večernjeg lista koji su dokazali suprotno, Karin je ubrzo priznala kako je poziv ipak stigao ali kazujući kako jedan ili dva poziva nisu dovoljna za postupanje, a međuvremenu je osoblje splitskog Doma izašlo s priopćenjem podrške Zdravki Đapić s punim imenima i prezimenima.

Dodajmo i to kako se Zdravka Đapić trenutno nalazi na liječenju na intenzivnoj njezi u bolnici na Križinama. Tamo je završila svega nekoliko dana po saznanju da je pozitivna na COVID-19. Osim klasičnih simptoma koronavirusa imala je ubrzan rad srca te izrazito povišen tlak zbog čega je iz samoizolacije prebačena na intnezivnju njegu.