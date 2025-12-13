Europa konačno za stolom mirovnih pregovora o Ukrajini

Američki predsjednikov posebni izaslanik Steven Witkoff održat će sastanke s europskim čelnicima i Volodimirom Zelenskim u Berlinu ovog vikenda, izvijestio je The Wall Street Journal, pozivajući se na izvore. U nedjelju i ponedjeljak sastat će se s pregovaračima iz Velike Britanije, Njemačke i Francuske, prema izvorima. Odluka o slanju Witkoffa u Berlin pokazuje želju američke administracije da prevlada razlike između Washingtona i Kijeva u vezi s uvjetima mirovnog sporazuma, smatraju novine. Očekuje se da će francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, kao i njihovi savjetnici, sudjelovati u razgovorima u Berlinu, napisao je WSJ.

Uključen i šef BlackRocka

U početku su europski čelnici željeli organizirati sastanak s Trumpom ovog vikenda kako bi razgovarali o svojim prijedlozima za američki mirovni plan, navodi list. Trump je ranije rekao da će SAD poslati predstavnika na sastanak u Europi samo ako Washington shvati da će pregovori biti plodonosni, a njegova glasnogovornica Karoline Leavitt napomenula je da mu je "dosta sastanaka samo radi sastanaka". Europski čelnici su se i nadali da će ovog vikenda dogovoriti sastanak s Trumpom u Europi kako bi razgovarali o predloženim promjenama američkog plana, iz čega su do sada bili praktično isključeni.

Okupljanje se održava nakon što su Ukrajina i njezini saveznici nedavno odgovorili na Trumpov predloženi mirovni plan. Dužnosnici su rekli da ostaju glavna sporna pitanja, posebno oko ukrajinskog teritorija koji Moskva želi preuzeti, a Kijev odbija jednostrano odustati, podsjeća list. Agencija Reuters kasnije je dodala kako će sastanku prisustvovati i Jared Kushner, zet Donalda Trumpa koji je i osoba od njegova najvećeg povjerenja.

Par dana ranije objavljeno je i kako je održan online sastanak Kushnera, Witkoffa i Zelenskog o obnovi Ukrajine, no gdje se na fotografijama vidi kako je na njemu sudjelovao i Larry Fink, direktor najvećeg svjetskog investicijskog fonda BlackRock u kojemu, za sada, nemaju komentara na njegovo sudjelovanje. U petak navečer objavljeno je kako je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski posjetio Harkovsku regiju pa čak i bio u samom gradu Kupjansku u kojem se vode teške borbe nakon što su u njega ušli Rusi. Ukrajinci tvrde kako su istjerali Ruse iz većeg dijela grada, no oni to opovrgavaju.

– Zahvaljujem braniteljima na njihovoj službi i svemu što čine. Zahvalan sam što imam ovu priliku osobno zahvaliti ratnicima na obrani Kupjanska i ovog sektora, odati im državna priznanja i čestitati braniteljima Dan kopnenih snaga. Kad se Rusi hvale nekim izmišljenim postignućima, mi smo ponosni na naše stvarne ratnike i njihova stvarna postignuća – poručio je Zelenski iz Kupjanska, što je očito i poruka uoči najavljenog sastanka Witkoffa u Berlinu kao i odlaska Zelenskog ondje u ponedjeljak.

Rusija nikako ne namjerava iz Ukrajine

Rusija nastavlja napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Najnoviji krug napada dogodio se nakon što je savjetnik Kremlja Jurij Ušakov u petak izjavio da će ruska policija i Nacionalna garda ostati na istoku Ukrajine i nadzirati tu industrijom bogatu regiju, čak i ako se mirovnim sporazumom okonča gotovo četverogodišnji rat u Ukrajini. To naglašava ambiciju Moskve da zadrži svoju prisutnost u Donbasu i nakon rata. Ukrajina će vjerojatno odbiti takav stav, na ruku joj ide i što se pregovori pod vodstvom SAD-a odugovlače. Moskva će dati blagoslov za prekid vatre tek nakon što se ukrajinske snage povuku s prve crte bojišnice, rekao je Ušakov u komentarima objavljenim u ruskom poslovnom dnevniku Kommersant.