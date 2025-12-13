Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 139
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
WITKOFF I KUSHNER RAZGOVORI

Europa konačno za stolom mirovnih pregovora o Ukrajini

storyeditor/2025-12-13/PXL_REU_121225_143383118.jpg
Ukrainian Presidential Press Ser
Autor
Zoran Vitas
13.12.2025.
u 19:53

Na online sastanku o poslijeratnoj obnovi Ukrajine uz Jareda Kushnera, Trumpova zeta, bio je i Larry Fink, direktor američkog fonda BlackRock

Američki predsjednikov posebni izaslanik Steven Witkoff održat će sastanke s europskim čelnicima i Volodimirom Zelenskim u Berlinu ovog vikenda, izvijestio je The Wall Street Journal, pozivajući se na izvore. U nedjelju i ponedjeljak sastat će se s pregovaračima iz Velike Britanije, Njemačke i Francuske, prema izvorima. Odluka o slanju Witkoffa u Berlin pokazuje želju američke administracije da prevlada razlike između Washingtona i Kijeva u vezi s uvjetima mirovnog sporazuma, smatraju novine. Očekuje se da će francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz, kao i njihovi savjetnici, sudjelovati u razgovorima u Berlinu, napisao je WSJ.

Uključen i šef BlackRocka

U početku su europski čelnici željeli organizirati sastanak s Trumpom ovog vikenda kako bi razgovarali o svojim prijedlozima za američki mirovni plan, navodi list. Trump je ranije rekao da će SAD poslati predstavnika na sastanak u Europi samo ako Washington shvati da će pregovori biti plodonosni, a njegova glasnogovornica Karoline Leavitt napomenula je da mu je "dosta sastanaka samo radi sastanaka". Europski čelnici su se i nadali da će ovog vikenda dogovoriti sastanak s Trumpom u Europi kako bi razgovarali o predloženim promjenama američkog plana, iz čega su do sada bili praktično isključeni.

Okupljanje se održava nakon što su Ukrajina i njezini saveznici nedavno odgovorili na Trumpov predloženi mirovni plan. Dužnosnici su rekli da ostaju glavna sporna pitanja, posebno oko ukrajinskog teritorija koji Moskva želi preuzeti, a Kijev odbija jednostrano odustati, podsjeća list. Agencija Reuters kasnije je dodala kako će sastanku prisustvovati i Jared Kushner, zet Donalda Trumpa koji je i osoba od njegova najvećeg povjerenja.

Par dana ranije objavljeno je i kako je održan online sastanak Kushnera, Witkoffa i Zelenskog o obnovi Ukrajine, no gdje se na fotografijama vidi kako je na njemu sudjelovao i Larry Fink, direktor najvećeg svjetskog investicijskog fonda BlackRock u kojemu, za sada, nemaju komentara na njegovo sudjelovanje.  U petak navečer objavljeno je kako je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski posjetio Harkovsku regiju pa čak i bio u samom gradu Kupjansku u kojem se vode teške borbe nakon što su u njega ušli Rusi. Ukrajinci tvrde kako su istjerali Ruse iz većeg dijela grada, no oni to opovrgavaju.

– Zahvaljujem braniteljima na njihovoj službi i svemu što čine. Zahvalan sam što imam ovu priliku osobno zahvaliti ratnicima na obrani Kupjanska i ovog sektora, odati im državna priznanja i čestitati braniteljima Dan kopnenih snaga. Kad se Rusi hvale nekim izmišljenim postignućima, mi smo ponosni na naše stvarne ratnike i njihova stvarna postignuća – poručio je Zelenski iz Kupjanska, što je očito i poruka uoči najavljenog sastanka Witkoffa u Berlinu kao i odlaska Zelenskog ondje u ponedjeljak.

Rusija nikako ne namjerava iz Ukrajine

Rusija nastavlja napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Najnoviji krug napada dogodio se nakon što je savjetnik Kremlja Jurij Ušakov u petak izjavio da će ruska policija i Nacionalna garda ostati na istoku Ukrajine i nadzirati tu industrijom bogatu regiju, čak i ako se mirovnim sporazumom okonča gotovo četverogodišnji rat u Ukrajini. To naglašava ambiciju Moskve da zadrži svoju prisutnost u Donbasu i nakon rata. Ukrajina će vjerojatno odbiti takav stav, na ruku joj ide i što se pregovori pod vodstvom SAD-a odugovlače. Moskva će dati blagoslov za prekid vatre tek nakon što se ukrajinske snage povuku s prve crte bojišnice, rekao je Ušakov u komentarima objavljenim u ruskom poslovnom dnevniku Kommersant.

Ključne riječi
Donbas Zelenski Berlin Steven Witkoff

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!